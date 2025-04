Tchad : Recensement des footballeurs tchadiens à l'étranger pour renforcer l'équipe nationale

La base de données collectera des informations essentielles sur les joueurs : nom, âge, club actuel, niveau de compétition, statistiques, etc. Les footballeurs pourront s'inscrire via un formulaire en ligne disponible sur le site web du Ministère.





Pour assurer le succès de cette initiative, le Ministère sollicite l'appui des ambassades et consulats du Tchad à l'étranger, des associations d'étudiants tchadiens et de la diaspora. Ils sont invités à diffuser largement l'information, à organiser des événements de recensement et à identifier les joueurs dans leurs pays de résidence.





Le recensement offre de nombreux avantages aux footballeurs : opportunités de sélection en équipe nationale, suivi de carrière, visibilité auprès des clubs et des agents sportifs, etc.





Le Ministère mettra en place une stratégie de communication efficace, utilisant les réseaux sociaux, les médias locaux et des partenariats avec des clubs et des agents, pour toucher tous les joueurs tchadiens, y compris ceux des régions les plus isolées.





Un calendrier précis sera établi pour la mise en œuvre de la base de données, avec des étapes clés et des échéances claires. Le Ministère assurera un suivi régulier et une mise à jour constante de la base de données.