Tchad : Réception d'équipements médicaux pour améliorer la santé maternelle

Ces équipements représentent une masse de 133.5 tonnes soit environ 26 conteneurs de 40 pieds. La valeur de ces équipements est de 3 404 897,82 USD (environ 2 042 938 692 FCFA) sur financement de la Banque Mondiale dans le cadre du projet protocole d’accord à 90%.



Yewandé Odia, représentante de l'UNFPA au Tchad, a souligné les efforts du gouvernement et de ses partenaires pour réduire la mortalité maternelle et néonatale. Elle a également remis des attestations de fin de formation à 40 médecins spécialisés en chirurgie essentielle et 40 paramédicaux en anesthésie et réanimation de district.



L'UNFPA a réaffirmé son engagement à soutenir les stratégies du gouvernement pour réduire la mortalité maternelle et infantile, eliminer les décès maternels évitables, répondre aux besoins non satisfaits en planification familiale et combattre les violences basées sur le genre.



Boubakar Sidiki Walbani, représentant résident par intérim de la Banque Mondiale, a précisé que les interventions prioritaires consistent à apporter une assistance technique à la direction de la santé de reproduction et fournir des équipements médicaux chirurgicaux et sécuriser la transfusion sanguine.



Il a souligné la volonté de la Banque Mondiale d'accompagner le gouvernement dans ses efforts pour améliorer le système de santé.



Le ministre de la santé publique, Dr Abdelmadjid Abderahim, a rappelé que l'objectif de son département est d'assurer un accès à des soins de qualité, centrés sur la personne. L’acquisition de ces équipements témoigne de la volonté politique de moderniser le système de santé.



Il a également insisté sur l'importance d'un entretien adéquat des équipements et du renforcement des actions visant à réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile dans les 88 districts sanitaires.



Cette initiative représente un pas significatif vers l'amélioration de la santé maternelle et infantile au Tchad, avec un engagement fort des partenaires et du gouvernement pour réaliser des œuvres bénéfiques pour les communautés.