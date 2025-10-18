Tchad : Réception technique de 50 km de route sur le corridor stratégique Douala-N’Djaména

Sections Réceptionnées et Conformité des Travaux
Le PCDN vise à moderniser la route N’Djaména–Guélendeng et à renforcer l'axe Bongor–Kélo–Moundou–Frontière Cameroun.
Les réceptions techniques concernent deux sections de 25 km chacune :
- Lot 1 : 25 km à l’entrée de Guélendeng.
- Lot 2 : 25 km à l’entrée de Kélo.
Les travaux, exécutés par l’entreprise CGCOC Group et supervisés par le groupement AIC/PRGETTI/BECETP, ont été minutieusement vérifiés (qualité du revêtement, du drainage et des dispositifs de sécurité). Les équipes ont jugé les résultats satisfaisants, en attendant l’installation des panneaux de signalisation et des lampadaires.
Vision Politique et Impact Local
Le Directeur des Travaux a rappelé que ce projet structurant est essentiel pour le développement du Tchad et s’inscrit dans la vision du Chef de l’État, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, mise en œuvre par le Ministre Amir Idris Kourda, qui place le désenclavement au cœur des priorités.
Les populations de Guélendeng et Kélo, ainsi que les transporteurs, ont exprimé leur satisfaction de voir ces routes ouvertes à la circulation, facilitant les échanges économiques et l’accès aux services essentiels.