Tchad : Réception technique de 50 km de route sur le corridor stratégique Douala-N’Djaména



Vision Politique et Impact Local

Le Directeur des Travaux a rappelé que ce projet structurant est essentiel pour le développement du Tchad et s’inscrit dans la vision du Chef de l’État, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, mise en œuvre par le Ministre Amir Idris Kourda, qui place le désenclavement au cœur des priorités.





Les populations de Guélendeng et Kélo, ainsi que les transporteurs, ont exprimé leur satisfaction de voir ces routes ouvertes à la circulation, facilitant les échanges économiques et l’accès aux services essentiels.

