Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Réception technique de 50 km de route sur le corridor stratégique Douala-N’Djaména


Alwihda Info | Par - 20 Octobre 2025


Le Projet de Réhabilitation et d’Amélioration du Corridor route/rail Douala–N’Djaména (PCDN) continue de progresser. Une mission du Ministère des Infrastructures, du Désenclavement et de l’Entretien Routier (MIDER), dirigée par M. Abakar Tchoroma, Directeur Général des Infrastructures de Transport, a procédé à la réception technique de 50 km de route nouvellement réhabilitée.


Tchad : Réception technique de 50 km de route sur le corridor stratégique Douala-N’Djaména


 

Sections Réceptionnées et Conformité des Travaux

 
Le PCDN vise à moderniser la route N’Djaména–Guélendeng et à renforcer l'axe Bongor–Kélo–Moundou–Frontière Cameroun.
Les réceptions techniques concernent deux sections de 25 km chacune :
  • Lot 1 : 25 km à l’entrée de Guélendeng.
  • Lot 2 : 25 km à l’entrée de Kélo.





Les travaux, exécutés par l’entreprise CGCOC Group et supervisés par le groupement AIC/PRGETTI/BECETP, ont été minutieusement vérifiés (qualité du revêtement, du drainage et des dispositifs de sécurité). Les équipes ont jugé les résultats satisfaisants, en attendant l’installation des panneaux de signalisation et des lampadaires.



Vision Politique et Impact Local

 
Le Directeur des Travaux a rappelé que ce projet structurant est essentiel pour le développement du Tchad et s’inscrit dans la vision du Chef de l’État, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, mise en œuvre par le Ministre Amir Idris Kourda, qui place le désenclavement au cœur des priorités.

 
Les populations de Guélendeng et Kélo, ainsi que les transporteurs, ont exprimé leur satisfaction de voir ces routes ouvertes à la circulation, facilitant les échanges économiques et l’accès aux services essentiels.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 19/10/2025

Tchad - Kanem : Campagne de distribution d'aide aux personnes vulnérables

Tchad - Kanem : Campagne de distribution d'aide aux personnes vulnérables

Tchad : 296 candidats composent le concours d'entrée à l'ENA à Mao Tchad : 296 candidats composent le concours d'entrée à l'ENA à Mao 19/10/2025

Populaires

Tchad : La faiblesse sexuelle, un mal persistant qui pousse la population vers les tradipraticiens

19/10/2025

Tchad : Appel à l'ARSAT pour un contrôle strict du transport des bonbonnes de gaz

19/10/2025

Tchad : L’Église baptiste n°10 de Sarh forme ses responsables à l’Informatique

19/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 17/10/2025 - Temandang Gontran

Tchad : quand les parents n’ont plus le temps, qui éduque les enfants à N’Djamena ?

Tchad : quand les parents n’ont plus le temps, qui éduque les enfants à N’Djamena ?

Refus implicite de délivrer un titre de séjour « salarié » : Le tribunal administratif condamne la préfecture des Hauts de Seine Refus implicite de délivrer un titre de séjour « salarié » : Le tribunal administratif condamne la préfecture des Hauts de Seine 13/10/2025 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter