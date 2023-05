Tchad : Recrutement d'un Consultant Maitre Formateur en GERME par l'ONAPE (Projet PDCEJ)

AVIS DE MANIFESTATION D’INTERÊT N°001/MFPDS/ONAPE/PDCEJ/2023 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT MAÎTRE FORMATEUR EN GERME CHARGE DE LA FORMATION DES FORMATEURS EN ENTREPRENARIAT AGRICOLE



Contexte

Le Gouvernement de la République du Tchad a obtenu un financement de l’Association Internationale de Développement (4990 CD) pour la mise en œuvre du Projet de Développement des Compétences pour l’Employabilité des Jeunes (PDCEJ).



Le PDCEJ, dans le cadre d’une convention de partenariat, a confié la mise en œuvre des activités de la Sous Composante 2.3 « développement de l’entreprenariat agricole » à l’Office National pour la Promotion de l’Emploi (ONAPE).



L’ONAPE se propose d’utiliser une partie du montant de ces fonds pour effectuer des paiements autorisés au titre du contrat relatif au recrutement d’un Consultant Maitre formateur en GERME chargé de la formation des formateurs en entrepreneuriat agricole.



Les objectifs du Programme d’entreprenariat agricole sont au nombre de cinq :

Encourager et créer des emplois aux jeunes dans les milieux ruraux ; Aider les groupements agricoles et individuels à augmenter leur production ; Améliorer les conditions de vie dans les ménages ; Lutter contre les systèmes de spoliation imposés par les usuriers ; Réduire le chômage et la pauvreté.

Objectif et étendue de la mission

La mission consiste à :

Organiser et exécuter une session de formation sur la méthodologie et outils GERME et les méthodes de suivi pour les formateurs présélectionnés ;

Évaluer les compétences des formateurs formés et proposer un plan de suivi en vue de leur déploiement pour la formation des bénéficiaires finaux. De manière spécifique, il s’agit de :

Assurer la formation en entreprenariat des 20 formateurs repartis dans la Province du Moyen Chari et du Salamat ;

Accompagner les formateurs pendant la phase de démarrage des formations ;

Appuyer les formateurs dans la stabilisation des supports de formation.

Résultats attendus

Les résultats suivants sont attendus à la fin de la mission :

Formation de 20 formateurs retenus en entreprenariat selon le programme GERME ;

Supports de formation stabilisés ;

Rapport de formation des formateurs disponible.





Profil du consultant Avoir un niveau d’étude minimum BAC+4 ;

Être Maitre Formateur certifié GERME du BIT ;

Avoir au moins cinq (5) ans d’expérience avérée dans la formation des formateurs GERME ;

La réalisation au cours des 12 derniers mois d’au moins une formation des formateurs est fortement souhaitée ;

Fournir un document attestant ou certifiant les compétences de formateur GERME du BIT ;

Une expérience dans l’accompagnement dans l’entreprenariat agricole sera un atout.

Durée et calendrier de la mission

La durée de la mission (Formations TRIE, CREE et GERME) est fixée à 13 jours y compris la phase de préparation.



La Direction de l’ONAPE invite les candidats admissibles ayant le profil exigé ci-dessus à manifester leur intérêt à effectuer l’étude décrite.



Le Consultant sera sélectionné en accord avec les procédures définies dans le Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissements (FPI) de la Banque Mondiale du 1er juillet 2016 et révisé en novembre 2017 et mis à jour en novembre 2020.



Les Consultants doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les prestations susmentionnées. Ils soumettront leurs références concernant l’exécution des contrats analogues.



Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse mentionnée ci-dessous. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 16 mai 2023 à 12 heures (heure locale). Les réponses à l’avis à manifestation d’intérêt peuvent être envoyées sur support papier ou par voie électronique.



N'Djamena, le 25/04/2023



Veuillez télécharger ci-dessous, la version complète de l'annonce en format PDF.