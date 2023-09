Tchad : Recrutement d'un Consultant par le Projet PROLAC-TD (Réalisation de Plans d'Investissement Annuel)

L'objectif de cette étude est d'appuyer 05 communes et 14 cantons dans l'élaboration des Plans d'Investissement Annuel sur la base de leurs PDL/PDC produits avec l'appui du projet. De façon spécifique, il s'agira de :

Analyser les différents PDC et PDL afin d'identifier les actions qui feront l'objet de programmation d'investissement ;

Conduire les consultations avec les conseils communaux et cadres cantonaux de développement en vue de prioriser les investissements à planifier au titre de l'année 2024 ; et

Elaborer les PIA pour chaque commune et cantons.

L'ensemble des informations incluant la connaissance de la mission, la composition du dossier de la manifestation d'intérêt et les informations liées au Projet de Relance et du Développement de la Région du Lac Tchad (PROLAC-TD) sont mentionnées dans l'annonce de recrutement ci-jointe, dans son intégralité.



Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires (Termes de Référence), tous les jours ouvrables du lundi à jeudi de 08 heures à 15h30 minutes et vendredi de 08 heures à 12 heures aux adresses ci-après : yang.joel@prolac.td, tél : (+235) 66.25.20.01 ou mahamat.ahmat@prolac.td, Tél : (+235) 66.33.21.97. ou sur le site web : www.prolac.td.



Les expressions d'intérêt écrites doivent être déposées à l'adresse ci-dessus sous forme de support papier (plis fermé) en trois (03) exemplaires dont un original et support électronique au plus tard, le 22 septembre 2023 à la Coordination Nationale du PROLAC-TD sis au Quartier Sabangali à N'Djaména-Tchad.