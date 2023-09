ANNONCES Tchad : Recrutement d'un Ingénieur Génie Civil pour la Cellule d'Exécution de Projets de la SNE

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 14 Septembre 2023



La Cellule d’Exécution de Projets de la Société Nationale d’Electricité (CEP SNE) a reçu un financement de la Banque mondiale pour couvrir le coût des projets PIRECT ; PAAET et du RESPITE et a l’intention d’affecter une partie du produit à des services de consultant.

APPEL A MANIFESTATIONS D’INTÉRÊT (SERVICES DE CONSULTANT - ACCORD-CADRE – SÉLECTION

DE FIRMES) juillet 2023

Projet d’Interconnexion des Réseaux Électriques Cameroun-Tchad (PIRECT)

Projet d’Accroissement de l’Accès à l’Énergie au Tchad (PAAET)

Projet d’Intervention Régionale d’Urgence en Matière d’Energie Solaire (RESPITE)

Pour le PIRECT : Un DON IDA D657-TD, un DON FAT N° P-Z1-FAO-152 et un DON PIA P-Z1-FAO-152 ;

Pour le PAAET : Un Don IDA D985-TD

Pour le RESPITE : Don IDA E1520-TD



Recrutement d’un Ingénieur Génie Civil pour la Cellule d’Exécution de Projets de la Société Nationale d’Electricité (CEP SNE)



N° de référence (selon le Plan de Passation des marchés) : TD-SWEDD-229187-CS-INDV



Les services de consultant (« les Services ») comprennent le suivi des études et de la réalisation des ouvrages Génie Civil pour la construction de lignes électriques HTA, HTB et BT, de câbles souterrains, des ouvrages des postes électriques (bâtiments administratifs, locaux techniques, routes, VRD, charpente métallique, divers massifs, voies de roulement pour transformateurs de puissance, …. Etc.)er novembre 2023.



Les Termes de Référence (TDR) pour l’étape de procédure primaire d’acquisition pour la mission : sont disponibles sur le site internet suivant : www.cep-sne.td



La Cellule d’Exécution de Projets de la Société Nationale d’Electricité (CEP SNE) invite dès à présent les consultants admissibles (« Consultants ») à faire part de leur intérêt à fournir les Services. Les Consultants intéressés doivent fournir des informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et l’expérience pertinente pour exécuter les Services. Les critères de sélection d’une liste restreinte sont les suivants : [insérer les critères relatifs aux qualifications requises et à l’expérience de la firme ; tels que les activités principales et le nombre d’années d’activité, l’expérience pertinente, les capacités techniques et managériales de la firme. Les qualifications et l’expérience des experts clés ne doivent pas faire partie des critères de sélection]. Les experts clés ne seront pas évalués à l’étape de la préparation de la liste restreinte.



Pour optimiser les effets de la mise en œuvre de la Cellule d’Exécution de Projets de la Société Nationale d’Electricité (CEP SNE) et atteindre les résultats escomptés, une conduite efficace et efficiente de ces activités exige la mise en association, de façon synergique, des experts multidisciplinaires. C’est dans cette perspective que de la CEP SNE) invite dès à présent les consultants admissibles à faire part de leur intérêt à fournir les Services décrits dans les TDR. Le recrutement sera effectué sur une base compétitive.



A cet effet, l’Ingénieur Génie Civil, une fois recruté, sera sous la responsabilité du Coordonnateur de la CEP SNE et fera l’objet d’une évaluation régulière sur la base de son contrat de performance.

Qualifications et expériences professionnelles : L’Ingénieur Génie Civil devra : Être titulaire d’un diplôme d’ingénieur en Génie Civil, Bac +5 ;

Posséder une expérience d’au moins 5 ans dans le suivi des chantiers de Génie Civil ;

Posséder une expérience de trois (3) années minimums dans des études d’exécution, de suivi et de gestion de travaux de génie civil de postes électriques HTB ou des centrales électriques (PV, thermiques, …) et de lignes aériennes électriques ;

Avoir une bonne connaissance des normes internationales relatives aux travaux de Génie civil et charpentes métalliques ;

Bonne maitrise des logiciels du domaine : Autocad-Covadis, Archicad, Artlantis, Robot Bat, Ms Project Etc. ;

Avoir une connaissance des outils informatiques et des logiciels courants (Word, Excel, Power Point, … Etc.)

Avoir des dispositions pour travailler en équipe. B. Durée du Mandat et lieu de travail Le contrat de l’Ingénieur Génie Civil de la CEP SNE est d’une durée d’un (01) an renouvelable, avec une période d’essai de six (06) mois, sur la base des performances jugée satisfaisante. Le poste à pourvoir est situé à N’Djamena avec des fréquents déplacements sur le terrain.

DOSSIERS DE CANDIDATURE Le dossier de candidature doit comprendre :

Demande manuscrite ;

Une lettre de motivation ;

Un curriculum vitae (CV) détaillé certifié sincère, mentionnant au moins deux références pour confirmer les expériences ;

Un certificat médical ;

Un certificat de nationalité ; et

Les copies certifiées conformes des diplômes authentifiés. Dépôt des dossiers de candidatures et clôture Les dossiers complets, sous pli fermé portant la mention recrutement d’un (e) « Ingénieur Génie Civil » ; doivent être déposés au plus tard le 28 septembre 2023 à 15 heures 30 minutes au Secrétariat de la CEP SNE, sise au quartier Béguinage, Av. SAHOULBA GONTCHOME, à côté de la résidence de l’Ambassade du Niger. Tel : (+235) 22 51 03 04 E-mail : pirect.cep@gmail.com BP : 44 N’Djaména – Tchad, Tous les jours de 7 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes et le vendredi de 7 heures 30 minutes à 12 heures précises.

Les Candidatures féminines sont fortement encouragées.



Pour d’amples informations, l’avis de recrutement et les termes de référence sont à consulter au Secrétariat de la CEP SNE ou sur le site Web sus référencé. Seuls les candidats (es) sélectionnés à chaque étape du processus seront informés aux adresses e-mail et téléphoniques mentionnées dans leur CV.



Le Directeur Général de la Société Nationale d’Electricité

Gal. RAMADAN ERDEBOU DOUGOUROU



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)