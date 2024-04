Tchad : Recrutement de (05) Bureaux d'études chargés de conduire des études de faisabilités socioéconomiques (RENFORT)

AVIS A MANIFESTATION D’INTÉRÊT

N° _170 /PT/PM/MPTA/SE/SG/RENFORT/2024

Recrutement de cinq (05) Bureaux d’Etudes chargés de conduire les études des faisabilités socioéconomiques dans la zone d’intervention du Projet



Le Projet Renforcement de l’Innovation dans l’Entrepreneuriat Agro-pastoral des Jeunes et Femmes du Tchad (RENFORT) est une initiative conjointe du Gouvernement tchadien et du Fonds International de Développement Agricole (FIDA). Il est financé principalement par la contribution du Fonds International de Développement Agricole (FIDA) et du Fonds Vert Climat. Dans le Plan de Travail et de Budget Annuel (PTBA) de 2024 du projet, il est prévu d’utiliser une partie de ces fonds pour financer les services des Bureaux d’Etudes/Cabinet chargés de réaliser des études et concevoir des documents d’orientations stratégiques.



Dans la perspective de constituer une liste restreinte des Cabinets/Bureaux à consulter ultérieurement pour la réalisation des services décrits ci-dessous, le Secrétariat Général du Ministère de la Production et de la Transformation Agricole invite par le présent avis, les Cabinets/Bureaux d’Etudes remplissant les conditions requises, à présenter une manifestation d’intérêt.



Les prestations objet du présent Avis à Manifestation d’Intérêt sont :



Les études sur la filière production des intrants et des autres prestations ; Les études de ligne de base ; L’étude sur les risques climatiques et vulnérabilité des cinq filières ciblées par le projet ; Les études sur la caractérisation des personnes vulnérables et en situation d’handicap ; L’étude sur la diversité alimentaire minimales chez les femmes de 15-49 ans.



Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour les prestations décrites ci-dessus en fournissant les informations prouvées qu’ils sont qualifiés pour exécuter les prestations (la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expériences, les qualifications du candidat dans le domaine des prestations et notamment les références concernant l’exécution des marchés analogues, les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels).



Les cinq (05) prestations sont indépendantes. Une même Entité ne pourra pas être présélectionnée pour plus de deux études. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.



Une liste des candidats au moins trois (03) et au plus six (06) présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’autorité contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon la méthode « de sélection sur la base de la proposition technique et financière (sélection qualité-coût) ».



Les prestations concernées par le présent Avis à Manifestation d’Intérêt se dérouleront dans l’ensemble de la zone d’intervention du projet (N’Djamena, Chari Baguirmi, Mandoul, Moyen Chari, Salamat, Lac, Hadjer Lamis, Mayo Kebbi Est, et Tandjilé).



Les Structures intéressées doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations envisagées (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié …).



Seuls les Bureaux d’Etudes/Cabinets retenus à l’issue de l’analyse des dossiers recevront les termes de référence de la mission. Il est à noter que l’intérêt manifesté par un Cabinet/Bureau n’implique aucune obligation de la part du client de l’inclure dans la liste restreinte

La sélection sur la liste restreinte tiendra compte des critères ci-après :



Critères Note pondérée pour le critère 1. Nature des activités du candidat et relation avec le domaine des prestations [25] 2. Nombre d’années d’expériences [20] 3. Qualifications du candidat dans le domaine des prestations similaires [40] 5. Qualifications générales/qualité de personnels professionnels [15] Total 100 points



Les manifestations d’intérêts doivent être accompagnées d’une lettre de manifestions d’intérêts dûment signée par le candidat,



Les documents doivent être déposées sous plis fermé à l'Antenne des Projets FIDA, Tél : +235 66 29 70 25 à N’Djaména, au plus tard le Jeudi 25 Avril 2024, à 12 heures et porter expressément la mention « Avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement de cinq (05) Bureaux d’Etudes chargés de conduire les études des faisabilités socioéconomiques dans la zone d’intervention du Projet » :



Les cabinets intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Coordination technique du RENFORT à Dourbali, Tel : (235) 66 22 79 11, Email : [email protected] , aux heures d'ouverture des bureaux.