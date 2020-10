Tchad : Reindos Technologies ouvre un Espace Tech avec des services variés

Reindos Technologies se positionne comme une entreprise citoyenne et sociale. Elle compte à son actif plusieurs activités associatives et projets à impacts positifs (formation d'enfants en codage et développement web, vacance numérique, électrification de foyers en énergie solaire, maping de couches vulnérables, Tchad Talent, dialogue intergénérationnel, Smart village, etc).



En tant que fournisseur d'accès à internet, l'entreprise propose l'Internet fixe pour les entreprises et domiciles, ou encore la maintenance et l'hébergement web. Elle dispose de hotspots pour le grand public dans plusieurs lieux de la capitale dont l'aéroport, l'Université de N'Djamena, l'ENA, le Lycée Félix Eboué et la Place de la nation.