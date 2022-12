Tchad : Reindos social offre des manuels scolaires aux lycéens de Ndjari

L'objectif de cette campagne est de soutenir les bibliothèques des institutions publiques n'ayant pas assez de livres, souligne Tahir Ahmat Mahadjir, secrétaire général de Reindos social.



Le secrétaire général de rajouter que "cette opération de collecte de livres au profit des établissements publics en manque de bibliothèques est lancée depuis avril 2022".



"Ce modeste geste qu'offre notre association vise non seulement à aider nos petits frères dans leur apprentissage de la lecture mais aussi à contribuer à leur éducation et éventuellement à l'excellence", détaille Tahir Ahmat Mahadjir.



Les responsables du lycée exhortent les enseignants au travail et au bon usage de ces manuels scolaires. Pour leur part, les élèves sont invités à s'intéresser à la lecture.