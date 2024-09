Tchad : Remerciements des organisations de victimes pour les indemnités de Habré

L'opération de paiement est en cours, avec environ 70 à 80 % des victimes ayant déjà reçu leurs indemnisations dans les guichets bancaires.



Les organisations ont clarifié qu'elles ne sont pas impliquées dans le processus de paiement, mais aident les autorités à programmer les victimes selon la liste établie par le Ministère des Finances.



Contexte Juridique

Ordonnance des Chambres Africaines Extraordinaires: Ces dernières avaient ordonné le paiement de 82 milliards de FCFA à 7 396 victimes reconnues, qui avaient participé aux procès en tant que parties civiles.

Victimes Supplémentaires: Environ 3 000 victimes dont les demandes ont été jugées irrecevables ont également été prises en compte grâce au plaidoyer des associations auprès des autorités.



Impact des Indemnisations

Les indemnisations permettent aux victimes de se soigner, construire des habitations, installer des pompes d'eau potable et acheter des bœufs d'attelage et des charrues pour améliorer la production agricole et lutter contre l'insécurité alimentaire.



Reconnaissance des Autorités

Les représentants des organisations ont salué l'implication personnelle du Ministre des Finances, qui a veillé à honorer la promesse du Chef de l'État envers les victimes.



Les victimes ont exprimé leur reconnaissance au Président de la République pour son engagement dans ce dossier, marquant la réalisation d'une promesse de son mandat social.



Cette opération de paiement constitue une étape significative pour les victimes de la répression de Hissein Habré, leur apportant une reconnaissance tant financière que morale après des décennies d'attente.