Tchad : Remise d'Équipements Informatiques dans le Cadre du Projet d'Amélioration des Résultats d'Apprentissage de l'Éducation de Base

Le don comprend un ensemble significatif de matériel informatique, notamment 7000 tablettes, des ordinateurs fixes, des ordinateurs portables, des imprimantes multiservices et d'autres équipements essentiels.





Le secrétaire général du Ministère de l'Éducation Nationale et de la Promotion Civique, M. Vaïbra Nicolas, qui représentait le ministre, a souligné l'impact positif de ce don de la Banque Mondiale sur l'amélioration du système éducatif tchadien.



Le directeur des Projets Éducation, M. Charfadine Issa Issakha, a quant à lui mis en avant cette remise d'équipements comme une preuve concrète de l'engagement et de la collaboration fructueuse entre le ministère et la Banque Mondiale dans le cadre du projet PARAEB.