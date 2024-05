Tchad : Remise d'exequatur au Consul Général de la République du Tchad à Douala

Les discours prononcés lors de cette cérémonie ont souligné les relations politico-économiques entre les deux pays. En effet, le Cameroun et le Tchad entretiennent des liens étroits depuis de nombreuses années. Les accords bilatéraux signés tels que Cotco, les fibres optiques, l'accord ferroviaire et la construction du pont de Yagoua-Bongor témoignent de cette coopération fructueuse.



L'accord Cotco (Cameroon-Chad Oil Pipeline) est un projet majeur qui vise à transporter le pétrole brut du Tchad vers les raffineries et les terminaux d'exportation au Cameroun. Ce projet stratégique renforce la sécurité énergétique et favorise le développement économique des deux pays.



La construction de fibres optiques reliant les deux pays permet une meilleure connectivité numérique, favorisant ainsi le développement des technologies de l'information et de la communication.



L'accord ferroviaire entre le Cameroun et le Tchad vise à moderniser et développer les infrastructures ferroviaires existantes. Cela facilitera les échanges commerciaux et renforcera l'intégration régionale.



Enfin, la construction du pont de Yagoua-Bongor est un projet qui facilitera la circulation des personnes et des marchandises entre le Tchad et le Cameroun, renforçant ainsi les échanges commerciaux transfrontaliers.



Ces accords témoignent de l'importance des relations politico-économiques entre le Cameroun et le Tchad. Ils démontrent également leur volonté commune de promouvoir la coopération bilatérale dans divers domaines tels que l'énergie, les télécommunications, les transports et l'économie en général.