Tchad : Remise de Parchemins à la 3ᵉ Promotion en Énergie Photovoltaïque de l’INSTA

L’événement a rassemblé familles, encadreurs et invités de marque, célébrant la réussite de quatorze jeunes diplômés, symboles d'une génération prête à relever les défis énergétiques du Tchad. Dans son mot de bienvenue, le coordinateur du projet PEA-TCHAD, Pr Mahamat Hassan Béchir, a souligné que ce programme est le fruit d’un partenariat entre l’INSTA et l’Université Jean Monnet de Saint-Étienne (France). Il a mis en avant l'importance du projet dans le transfert de compétences et l'innovation dans le domaine des énergies renouvelables.





Le consul honoraire de France à Abéché, Awad Hassaballah, a également salué cette formation, symbole de la coopération exemplaire entre la France et le Tchad, basée sur la confiance, la solidarité et le développement durable.





Le Directeur général de l’INSTA, Pr Yaya Dagal Dari, a indiqué que ce programme a permis de mettre en place des cycles de formation complets en Licence, Master et Doctorat. Il a remercié l’Agence Française de Développement (AFD) pour son soutien financier et technique.





Dr Haroun Heloua, Secrétaire général de l’Académie Nationale de l’Est, a souligné l'importance de former des ingénieurs et techniciens spécialisés en énergie solaire, en ligne avec la vision du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation Professionnelle, qui vise à promouvoir l’éducation fondée sur le mérite et l’innovation. En présidant la cérémonie, Youssouf Mahamat Youssouf, Président du Conseil Provincial du Ouaddaï, a félicité les encadreurs et enseignants pour leur dévouement. Il a exhorté les lauréats à cultiver l’excellence et à devenir des ambassadeurs des valeurs de l’INSTA : travail, éthique, solidarité et sens du service.





À l’issue de la cérémonie, chaque lauréat a reçu un kit complet comprenant une caisse à outils, un gilet de travail et un appareil de mesure, symbolisant le lien entre la théorie et la pratique dans leur future carrière professionnelle. Cette remise de parchemins représente un pas important vers le développement des compétences en énergies renouvelables au Tchad, répondant ainsi aux besoins croissants d'une transition énergétique durable. Les nouveaux diplômés sont désormais prêts à contribuer activement à l'avenir énergétique du pays.