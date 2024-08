Tchad : Remise des attestations en informatique à Bébédjia

Cette formation accélérée de 30 jours, en 5 modules théoriques et pratiques, a permis de former et de certifier les participants. Le président du mouvement, Nadjitessemb Yacinth, a salué l'engagement et la participation de tous les participants. Il a également sollicité davantage l'implication des autorités communales.



Les participants ont recommandé que de nouveaux modules soient proposés lors de prochaines formations, compte tenu de l'importance de l'outil informatique dans tous les domaines.



Le maire de Bébédjia, Mbaigolbe Naimian, a parrainé cette initiative et a encouragé les bénéficiaires à faire valoir leurs attestations et à chercher le soutien de bonnes volontés.



La remise des attestations s'est déroulée dans une ambiance de joie et de célébration.

