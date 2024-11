Tchad : Remise officielle des 19 véhicules saisis lors de l'opération « KAFO V »

Contexte de l'Opération

Pour rappel, l’Opération « KAFO V » a été réalisée du 4 au 11 novembre 2024, impliquant six pays : Bénin, Burkina Faso, Mali, Niger, Ghana et Tchad.

L’objectif de ladite opération est de soutenir la chaîne de justice pénale dans les pays cibles, favoriser la coopération internationale, et lutter contre le trafic illicite d'armes et le crime organisé.



Résultats

Saisies : Remise de 19 véhicules saisis, symbolisant un succès dans la lutte contre le crime organisé.

Engagement : La Police Nationale Tchadienne a joué un rôle clé dans cette dynamique, démontrant bravoure et professionnalisme.



Cette opération souligne l'importance de la coopération régionale dans la lutte contre le crime organisé et le terrorisme. Bravo à la Police Nationale Tchadienne pour ses efforts continus dans la protection et le service de la communauté !