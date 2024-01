Tchad : Rencontre entre l'ambassadeur du Tchad au Mali et l'Association des Élèves, Étudiants et Stagiaires Tchadiens

La réunion s'est déroulée dans un climat empreint de cordialité et d'échanges constructifs. SE Amb. Kalzeubé Neldikingar Madjimta a assuré les représentants des étudiants du soutien total de l'Ambassade pour leurs activités éducatives et culturelles au Mali.



Par ailleurs, le Bureau Exécutif en a profité pour transmettre les vœux chaleureux de paix, bonheur, santé et prospérité à SE Amb. Kalzeubé Neldikingar Madjimta ainsi qu'à tout le personnel diplomatique en poste au Mali.



En réponse à ces vœux sincères, la diplomate tchadienne a exprimé ses encouragements et son espoir pour une réussite totale dans les études pour ses compatriotes venus chercher le savoir au Mali. Elle a également salué l'union fraternelle entre les filles et fils du Tchad présents au Mali tout en exhortant chacun à privilégier l'amour de la patrie ainsi que le respect des lois du pays d'accueil.



Cette rencontre témoigne une fois encore des liens forts qui unissent la communauté tchadienne vivant ou étudiant au Mali avec son ambassade.