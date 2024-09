Tchad : Rencontre entre le Ministre de la Santé et des Investisseurs Indiens

Cette rencontre a permis d'explorer des opportunités de collaboration dans plusieurs secteurs clés, notamment : Construction d'infrastructures sanitaires, fourniture d'équipements médicaux, énergies renouvelables et formation des cadres médicaux

Les investisseurs, Ajmal Fawad et Ashutosh Agarwal, ont souhaité échanger avec le ministre pour mieux comprendre les besoins du Tchad et les possibilités d'investissement.



Le Dr Abdelmadjid Abderahim a salué cette initiative et a mis en avant l'importance des relations entre l'Inde et le Tchad. Il a expliqué que les axes de partenariat et les besoins spécifiques seront déterminés par les techniciens du ministère de la santé publique pour orienter efficacement les actions futures.



Il a également souligné : « il est crucial de renforcer notre système de santé, notamment en matière de formation dans différentes disciplines médicales et de maintenance des équipements. »



Le ministre a exprimé la nécessité de solliciter l'expertise indienne pour moderniser le système de santé tchadien, conformément aux orientations politiques du Président Mahamat Idriss Deby Itno. Ce dernier a recommandé une diversification des partenariats afin de redynamiser le secteur de la santé.



Cette rencontre illustre l'engagement du Tchad à améliorer son système de santé par le biais de partenariats internationaux. La coopération avec des investisseurs indiens pourrait constituer une étape importante dans la modernisation et le renforcement des infrastructures sanitaires du pays.