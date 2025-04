Tchad : Renforcement des capacités de la direction de la lutte contre la maladie, de la vaccination et de la surveillance épidémiologique

C'est le chef de service des ressources humaines et de la formation, Monsieur Ouya Bourma Malato, qui a officiellement lancé les travaux de cet atelier de formation.





Il a précisé que l'objectif principal de cette initiative est de permettre aux agents de maîtriser le remplissage précis des supports et registres, notamment pour la plateforme numérique DHIS2, d'acquérir les compétences nécessaires pour vérifier rigoureusement les données à différents niveaux hiérarchiques, et d'utiliser efficacement les outils de vérification afin d'assurer une rétro-information régulière et pertinente.





Le chef de service de gestion des données, Docteur Gouaye Yahvourné Daiba, a souligné l'importance capitale de disposer de données de haute qualité pour documenter, suivre et gérer efficacement les interventions de la direction. Dans le contexte spécifique de la vaccination, des données fiables permettent d'évaluer avec précision les performances des services de vaccination, d'identifier les populations les plus à risque, d'orienter de manière stratégique les efforts d'éradication, d'élimination et de contrôle des maladies évitables par la vaccination. Ces données permettent également de repérer les zones géographiques nécessitant des ressources supplémentaires ou une attention particulière, tout en assurant un suivi rigoureux de l'efficacité des vaccins administrés.





Le Docteur Gouaye Yahvourné Daiba a également présenté les conclusions d'un sondage pertinent, insistant sur le fait que l'utilisation de données de mauvaise qualité a des conséquences directes et négatives, entraînant inévitablement des prises de décision erronées qui nuisent considérablement à la couverture vaccinale.





En conclusion, Monsieur Ouya Bourma Malato a vivement exhorté les participants à faire preuve d'une abnégation sans faille afin d'assimiler pleinement les différents modules de formation. L'objectif est de garantir qu'ils soient pleinement efficaces et compétents dans le traitement et l'analyse des données cruciales pour leurs missions.