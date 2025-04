Tchad : Renforcement des capacités des producteurs maraîchers à N'Djamena

Sessions interactives sur la gestion financière et la vie associative, permettant aux participants d'acquérir des compétences essentielles pour la gestion de leurs organisations.

À l'issue de cette formation, 24 producteurs et productrices ont été formés et sont désormais mieux équipés pour gérer leurs activités de manière autonome et durable. Cette formation a été conçue pour répondre aux besoins spécifiques de ces producteurs dans un contexte de challenges croissants.Les moments clés de la formation comprenaient :Cette activité s’inscrit dans le cadre du projetCe projet est financé par AICS Sede di Niamey et mis en œuvre par ACRA, en partenariat avec la Mairie de N'Djamena.