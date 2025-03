Tchad : Renforcement du management des districts sanitaires, un pas de plus vers l'amélioration de la santé publique

Un atelier de formation en management des districts, organisé par le ministère de la Santé publique et de la Prévention, s'est achevé ce samedi 8 mars 2025 à Mandelia. Pendant trois semaines, de jeunes médecins responsables de districts sanitaires ont approfondi leurs connaissances et compétences en gestion, encadrés par des consultants et experts nationaux.





L'atelier, qui s'inscrit dans le cadre du programme de renforcement des capacités du personnel de santé, a permis aux participants d'explorer en profondeur dix modules, de débattre des techniques professionnelles de gestion d'un district sanitaire et d'échanger leurs expériences.





À l'issue de leurs travaux, les professionnels de santé ont formulé plusieurs recommandations clés :



Respect du plan de carrière du personnel de santé : Assurer la stabilité et la motivation des équipes.

Assurer la stabilité et la motivation des équipes. Critères de création des districts sanitaires et centres de santé : Garantir une répartition équitable des ressources.

Garantir une répartition équitable des ressources. Augmentation du financement : Renforcer les moyens du ministère de la Santé et du programme de renforcement des capacités.

Renforcer les moyens du ministère de la Santé et du programme de renforcement des capacités. Financement des réunions de monitoring et validation des données : Améliorer le suivi et l'évaluation des activités.

Améliorer le suivi et l'évaluation des activités. Approvisionnement régulier en intrants et médicaments : Assurer un accès équitable aux soins.

Assurer un accès équitable aux soins. Lutte contre les interférences dans les nominations et affectations : Garantir la transparence et l'équité.

Garantir la transparence et l'équité. Harmonisation et disponibilité des outils de supervision : Améliorer la qualité des soins.

Améliorer la qualité des soins. Promotion des aliments locaux et lutte contre la malnutrition : Améliorer la santé des populations.

Améliorer la santé des populations. Mise en place de comités d'hygiène et d'assainissement : Améliorer l'environnement sanitaire.



Le secrétaire général adjoint du ministère de la Santé publique et de la Prévention, Dr Mahamat Hamit Ahmat, a souligné l'importance de cette formation, qui vise à combler les insuffisances en matière de planification, de coordination, de suivi et de supervision des activités sanitaires. Il a exhorté les participants à partager leurs connaissances avec leurs équipes et à travailler ensemble pour améliorer la performance des districts sanitaires.





Des attestations ont été décernées à tous les participants, marquant la fin de cet atelier qui représente un pas important vers l'amélioration de la qualité des soins de santé au Tchad.