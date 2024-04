Tchad: Réunion interministérielle de coordination sur le programme DDRR tenue à N'Djamena

La réunion a été présidée par M. Abderahim Bireme Hamid, ministre d'État, gardien des Sceaux et ministre de la Justice, avec la participation du chef de la mission de l'OIM au Tchad, M. Pascal Reyntjens.



L'objectif de la réunion était de coordonner les efforts entre les différents ministères et les parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre du programme DDRR au Tchad. La Stratégie nationale pour la RDDR a été validée lors de la réunion, fournissant une feuille de route pour la mise en œuvre du programme. La participation de l'OIM au Tchad souligne le rôle crucial que joue l'organisation pour soutenir le processus de RDDR dans le pays.



Le programme DDRR joue un rôle essentiel dans la promotion de la paix et de la stabilité au Tchad en désarmement et démobilisation des groupes armés : cela contribue à réduire le risque de violence et de conflit.



Le programme est là aussi pour la réintégration des anciens combattants dans la société. Cela leur fournit les compétences et les ressources dont ils ont besoin pour devenir des membres productifs de leur communauté.

Il contribue à promouvoir la réconciliation et la guérison. Cela contribue à résoudre les causes sous-jacentes des conflits et à construire une société plus pacifique.



L'OIM dispose d'une vaste expérience dans le soutien des programmes de RDDR dans le monde entier. Au Tchad, l'OIM fournit une assistance technique au gouvernement, aide à identifier et à enregistrer les anciens combattants et soutient leur réinsertion dans la société.