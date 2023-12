Tchad : Roland Marchal, chercheur au CNRS, en visite au CEDPE

La délégation a été chaleureusement accueillie par l'équipe du CEDPE, dirigée par Mme Achta Mahamat Hassan, chargée des finances et assurant l'intérim du président du CEDPE. Cette rencontre a été l'occasion de discussions ouvertes et amicales.



Les membres du CEDPE ont répondu de manière concise et précise aux questions posées par les visiteurs, qui souhaitaient découvrir les activités et les lieux du CEDPE, une institution en plein essor tant sur le plan national qu'international.



Après une brève présentation du Centre par la Coordinatrice Ngardji Yenisagna Cécile, les hôtes ont posé diverses questions portant sur les réalisations concrètes des activités du CEDPE, ses partenaires financiers, ses productions scientifiques, ainsi que sur l'analyse du conflit armé soudano-soudanais et ses implications en termes de sécurité et de cohésion sociale au Tchad. Les sujets des conflits intercommunautaires et des conséquences environnementales liées à l'afflux massif de réfugiés soudanais à l'Est du Tchad ont également été abordés.