Tchad : Rotary Club sensibilise sur la dangerosité de la poliomyélite à travers une marche et une course

Dès 7 heures, les participants se sont réunis au rond-point du Centenaire, point de départ de la marche, avant de rejoindre le stade de Paris-Congo où s’est tenue la cérémonie de remise des prix, en présence de plusieurs personnalités, dont Saleh Kebzabo, Médiateur de la République, le représentant de l’OMS, le Secrétaire général du ministère de la Santé publique et de la Prévention, ainsi que d’autres invités de marque.
Dans son allocution, la maire du 6ᵉ arrondissement a rappelé que le 1er novembre est une journée consacrée à la lutte contre la poliomyélite. Elle a souligné que cette maladie, qui paralyse et rend de nombreux enfants infirmes, représente une perte humaine et économique considérable pour le pays. Elle a insisté sur la nécessité de renforcer la sensibilisation communautaire afin que la population comprenne la gravité de la polio et ses conséquences sur les familles. Elle a également promis d’impliquer les chefs de quartier pour relayer ces messages.
De son côté, Fandebnet Siniki, représentant du Rotary Club, a expliqué que cette activité vise à rappeler à la population que la poliomyélite n’a pas encore totalement disparu. Malgré les progrès enregistrés, certains cas persistent, alimentés par des rumeurs et fausses croyances qui freinent les efforts d’éradication. Il a réaffirmé la détermination du Rotary Club à poursuivre la lutte jusqu’à l’élimination totale de la maladie au Tchad.
Revenant sur l’histoire de l’organisation, il a rappelé que le Rotary, fondé il y a plus d’un siècle aux États-Unis, s’est toujours donné pour mission de servir l’humanité. En 1988, il a lancé le programme mondial d’éradication de la poliomyélite, un rêve qui se concrétise progressivement grâce à la mobilisation des communautés, des autorités et des partenaires internationaux.
La cérémonie s’est clôturée par la remise de prix aux gagnants des courses réservées aux personnes handicapées victimes de la poliomyélite, dans une atmosphère empreinte de solidarité et d’engagement citoyen.
