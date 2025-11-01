Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Rotary Club sensibilise sur la dangerosité de la poliomyélite à travers une marche et une course


Alwihda Info | Par Issa Mahamat Saleh Aouda - 1 Novembre 2025


Le ministère de la Santé publique et le Rotary Club ont organisé ce samedi 1er novembre 2025, à N’Djamena, une marche et une course de sensibilisation sur la dangerosité de la poliomyélite. L’événement a impliqué des personnes en situation de handicap victimes de la maladie, utilisant des tricycles pour y participer.


Tchad : Rotary Club sensibilise sur la dangerosité de la poliomyélite à travers une marche et une course
Dès 7 heures, les participants se sont réunis au rond-point du Centenaire, point de départ de la marche, avant de rejoindre le stade de Paris-Congo où s’est tenue la cérémonie de remise des prix, en présence de plusieurs personnalités, dont Saleh Kebzabo, Médiateur de la République, le représentant de l’OMS, le Secrétaire général du ministère de la Santé publique et de la Prévention, ainsi que d’autres invités de marque.

Dans son allocution, la maire du 6ᵉ arrondissement a rappelé que le 1er novembre est une journée consacrée à la lutte contre la poliomyélite. Elle a souligné que cette maladie, qui paralyse et rend de nombreux enfants infirmes, représente une perte humaine et économique considérable pour le pays. Elle a insisté sur la nécessité de renforcer la sensibilisation communautaire afin que la population comprenne la gravité de la polio et ses conséquences sur les familles. Elle a également promis d’impliquer les chefs de quartier pour relayer ces messages.

Tchad : Rotary Club sensibilise sur la dangerosité de la poliomyélite à travers une marche et une course
De son côté, Fandebnet Siniki, représentant du Rotary Club, a expliqué que cette activité vise à rappeler à la population que la poliomyélite n’a pas encore totalement disparu. Malgré les progrès enregistrés, certains cas persistent, alimentés par des rumeurs et fausses croyances qui freinent les efforts d’éradication. Il a réaffirmé la détermination du Rotary Club à poursuivre la lutte jusqu’à l’élimination totale de la maladie au Tchad.

Revenant sur l’histoire de l’organisation, il a rappelé que le Rotary, fondé il y a plus d’un siècle aux États-Unis, s’est toujours donné pour mission de servir l’humanité. En 1988, il a lancé le programme mondial d’éradication de la poliomyélite, un rêve qui se concrétise progressivement grâce à la mobilisation des communautés, des autorités et des partenaires internationaux.

La cérémonie s’est clôturée par la remise de prix aux gagnants des courses réservées aux personnes handicapées victimes de la poliomyélite, dans une atmosphère empreinte de solidarité et d’engagement citoyen.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 31/10/2025

Tchad : Échanges fructueux entre le Premier Ministre et les représentants des médias internationaux sur le PND « Tchad Connexion 2030 »

Tchad : Échanges fructueux entre le Premier Ministre et les représentants des médias internationaux sur le PND « Tchad Connexion 2030 »

Tchad : des syndicats du secteur de l’éducation reconduisent leur grève pour deux semaines Tchad : des syndicats du secteur de l’éducation reconduisent leur grève pour deux semaines 31/10/2025

Populaires

Tchad : Visite de travail du Premier Ministre Nigérien à N'Djamena pour la Commission Mixte de Coopération

31/10/2025

Tchad : Le Conseil Provincial de Sécurité de la Tandjilé alerte sur l'insécurité alimentaire et les violences

31/10/2025

Tchad : les chichas rouvrent progressivement à N'Djamena

31/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/10/2025 - Hassan Abderamane

Tchad : Être admis à la retraite signifie-t-il une fin en soi ?

Tchad : Être admis à la retraite signifie-t-il une fin en soi ?

Tchad : à Ndjamena, la réussite par procuration, une nouvelle ambition féminine ? Tchad : à Ndjamena, la réussite par procuration, une nouvelle ambition féminine ? 22/10/2025 - Temandang Gontran

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter