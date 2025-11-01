Tchad : Rotary Club sensibilise sur la dangerosité de la poliomyélite à travers une marche et une course

Dès 7 heures, les participants se sont réunis au rond-point du Centenaire, point de départ de la marche, avant de rejoindre le stade de Paris-Congo où s’est tenue la cérémonie de remise des prix, en présence de plusieurs personnalités, dont Saleh Kebzabo, Médiateur de la République, le représentant de l’OMS, le Secrétaire général du ministère de la Santé publique et de la Prévention, ainsi que d’autres invités de marque.



Dans son allocution, la maire du 6ᵉ arrondissement a rappelé que le 1er novembre est une journée consacrée à la lutte contre la poliomyélite. Elle a souligné que cette maladie, qui paralyse et rend de nombreux enfants infirmes, représente une perte humaine et économique considérable pour le pays. Elle a insisté sur la nécessité de renforcer la sensibilisation communautaire afin que la population comprenne la gravité de la polio et ses conséquences sur les familles. Elle a également promis d’impliquer les chefs de quartier pour relayer ces messages.