Tchad - Routes impraticables et boue : Un défi de taille pour les usagers et l'économie

La saison des pluies au Tchad transforme souvent les routes en marécages, rendant les trajets difficiles et compliquant les transactions commerciales. Les usagers se retrouvent face à un défi majeur lorsque l'impraticabilité devient la norme sur plusieurs axes routiers.



Les routes boueuses et les nids-de-poule rendent les déplacements extrêmement difficiles, augmentant le temps de trajet et les coûts de transport.



Les difficultés de circulation ont un impact direct sur les activités commerciales, agricoles et industrielles, en ralentissant la distribution des marchandises et en augmentant les coûts de production.



Les mauvaises conditions des routes augmentent le risque d'accidents de la route, causant des pertes humaines et matérielles importantes.



Les zones rurales sont particulièrement touchées par l'état des routes, limitant l'accès aux services sociaux de base (santé, éducation) et réduisant les opportunités économiques.



Ces conditions ont des conséquences directes sur le commerce et les déplacements. Les camions de gros porteurs, essentiels pour le ravitaillement des centres urbains, rencontrent d'énormes difficultés. Ils s'enfoncent dans la boue ou tombent en panne à cause de l'état des routes.

La circulation des marchandises est considérablement ralentie, affectant directement l'économie locale.



Rôle des Postes de Péage

Les postes de péage routiers, instaurés par le gouvernement pour générer des recettes en vue d'améliorer le réseau routier, semblent ne pas remplir leur mission. Les usagers continuent de faire face à des routes en mauvais état, soulevant des questions sur l'efficacité de ces installations.



La situation actuelle des routes au Tchad nécessite une attention urgente. Des investissements dans les infrastructures routières sont essentiels pour faciliter la circulation et soutenir le développement économique du pays. Les usagers attendent des solutions durables pour mettre fin à ce calvaire saisonnier.