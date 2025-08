Arrivé en fin de mission, l'Ambassadeur Matthews est venu faire une visite de courtoisie et d'adieu. Il a profité de l'occasion pour saluer l'excellence des relations entre les deux pays et la collaboration dont il a bénéficié durant son séjour au Tchad.





Le diplomate a réitéré l'engagement du Royaume-Uni à poursuivre et à renforcer son partenariat avec le Tchad, notamment en ce qui concerne la crise des réfugiés dans l'Est du pays, en plus de la coopération bilatérale.