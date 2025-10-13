Tchad - Russie : L'UGESTR&CEI accompagne les étudiants Tchadiens dans leur intégration

L'assistance dans les démarches administratives.

L'orientation académique.

À ce jour, l'UGESTR&CEI a réussi à intégrer six (6) vagues successives de nouveaux étudiants.L'organisation a mis en place un accompagnement personnalisé, essentiel pour faciliter leur installation et leur intégration dans leurs universités respectives. Ce processus inclut :L'UGESTR&CEI réaffirme sa pleine mobilisation dans sa mission d'appui à la communauté étudiante tchadienne en Russie et dans la CEI.L'Union a exprimé sa profonde gratitude envers tous les contributeurs, membres du bureau ou non, dont le soutien, la disponibilité et l'engagement bénévole ont permis un accueil chaleureux et efficace. Cet effort collectif témoigne de l'esprit solidaire et du sens de la communauté qui animent la diaspora étudiante.