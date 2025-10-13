Alwihda Info
TCHAD

Tchad - Russie : L'UGESTR&CEI accompagne les étudiants Tchadiens dans leur intégration


Alwihda Info | Par - 13 Octobre 2025


Depuis le mois de septembre, le bureau exécutif de l'Union Générale des Étudiants et Stagiaires Tchadiens en Fédération de Russie (UGESTR&CEI) s'emploie activement à accompagner les étudiants tchadiens dans leur parcours académique.


À ce jour, l'UGESTR&CEI a réussi à intégrer six (6) vagues successives de nouveaux étudiants.
L'organisation a mis en place un accompagnement personnalisé, essentiel pour faciliter leur installation et leur intégration dans leurs universités respectives. Ce processus inclut :
  • L'assistance dans les démarches administratives.
  • L'orientation académique.
L'UGESTR&CEI réaffirme sa pleine mobilisation dans sa mission d'appui à la communauté étudiante tchadienne en Russie et dans la CEI.
 

 

L'Union a exprimé sa profonde gratitude envers tous les contributeurs, membres du bureau ou non, dont le soutien, la disponibilité et l'engagement bénévole ont permis un accueil chaleureux et efficace. Cet effort collectif témoigne de l'esprit solidaire et du sens de la communauté qui animent la diaspora étudiante.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


