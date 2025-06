Tchad/Rwanda : La communauté rwandaise commémore le 31e anniversaire du génocide

Le Porte-parole du Ministère des Affaires Étrangères, Ibrahim Adam Mahamat, a représenté le Ministre d'État à cette cérémonie. Les activités ont débuté par une marche pacifique baptisée « Walk to Remember », en hommage à toutes les victimes de ce génocide meurtrier, suivie de prières.





Lors de son intervention, Ibrahim Adam Mahamat a exprimé sa compassion et celle des autorités tchadiennes envers la communauté rwandaise. Il a également rendu hommage aux autorités rwandaises pour leurs efforts inlassables, leur vision et leur détermination qui ont permis la réconciliation nationale et la reconstruction du Rwanda.





D'autres intervenants, notamment le Coordonnateur résident du Système des Nations Unies au Tchad, le représentant de la communauté rwandaise, ainsi que le Premier secrétaire de l'ambassade du Rwanda au Tchad, ont évoqué ce drame qui a fait plus d'un million de morts en 1994 et ont salué la résilience du peuple rwandais.