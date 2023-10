TCHAD Tchad : SWEDD lance la caravane Stronger Together 2023 à Amdjarass

18 Octobre 2023



C’est en présence de la ministre d'État, ministre de la Femme, de la Protection de la Petite enfance et de la Solidarité nationale, Amina Priscille Longoh, ainsi que de plusieurs membres du gouvernement et du représentant du Conseil National de Transition que la caravane de la campagne Stronger Together 2023 a été lancée à Amdjarass par le SWEDD.



Lors de son discours de circonstance, le coordinateur national du projet SWEDD, Youssouf Awaré Naïssa, a souligné que la caravane de communication pour le changement social et comportemental se déroule cette année dans quatre provinces : l'Ennedi Est, le Borkou, le Wadi-fira et le Batha.



Cette campagne a pour objectif d'améliorer l'autonomisation des filles et des femmes, à travers des thèmes tels que la scolarisation et le maintien des filles à l'école, l'accès aux opportunités économiques, les soins de santé sexuelle et reproductive, y compris la planification familiale, la lutte contre les violences basées sur le genre et les pratiques néfastes.



La caravane comprendra des mobilisations sociales, des conférences-débats, des réunions de plaidoyer et des cliniques mobiles offrant des services de santé de la reproduction, dirigées par une équipe de sages-femmes et de gynécologues qui offriront gratuitement leurs services tout au long de la caravane.



Les équipes de la caravane solliciteront la participation de différentes organisations des quatre provinces, notamment des associations de femmes et de jeunes, des associations religieuses, des autorités administratives et traditionnelles, des associations de la société civile et des responsables des structures de santé à différents niveaux.



Le gouverneur de l'Ennedi Est, Ahmat Kardayo Hissein, a appelé toutes les autorités et leaders communautaires à s'engager en faveur de la vision des plus hautes autorités en matière d'éducation des filles et de leadership féminin.



Il a souligné que la situation économique et sociale des femmes et des jeunes filles est déjà précaire, en raison des inégalités, de la pauvreté et des pratiques néfastes, et que cette situation menace gravement les initiatives visant à réduire les inégalités de genre et à autonomiser économiquement et socialement les femmes dans la province de l'Ennedi Est.



La campagne du projet SWEDD offre l'opportunité de mettre en lumière les facteurs favorisant l'éducation des filles et d'identifier les faiblesses à corriger dans ce domaine, notamment en changeant la perception de la petite fille et en promouvant le leadership féminin pour le bien-être de la communauté.



Le projet SWEDD, en collaboration avec l'ONG APDS, a réalisé de nombreuses activités dans la province, notamment la distribution de kits scolaires, de tenues et la prise en charge des frais d'inscription pour les filles, la création d'espaces sûrs scolaires et communautaires, l'établissement de moulins à mil, la distribution de kits agricoles, la formation professionnelle, et des dépistages réguliers de la malnutrition chez les enfants.



La ministre d'État, ministre de la Femme, de la Protection de la Petite enfance et de la Solidarité nationale, Amina Priscille Longoh, a souligné l'importance de l'engagement de tous pour améliorer l'éducation des filles et promouvoir le leadership féminin.



Elle a également évoqué les défis liés à la violence basée sur le genre, au mariage précoce et à l'accès des filles à l'éducation, soulignant que l'éradication de ces phénomènes contribuerait grandement au développement d'Amdjarass et du pays dans son ensemble.





