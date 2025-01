Tchad : Sahara Conservation s'engage pour la sauvegarde de la faune sauvage

Le 16 janvier 2025, le Tchad et Sahara Conservation ont réaffirmé leur engagement commun en faveur de la protection de la faune sauvage. Lors d'une visite à l'ambassade du Tchad en France, John Newby, fondateur de Sahara Conservation, et son équipe ont pu évaluer l'avancement des projets de conservation en cours et discuter des prochaines étapes.





Un partenariat fructueux





Depuis plusieurs années, Sahara Conservation travaille en étroite collaboration avec le gouvernement tchadien pour protéger les espèces emblématiques du Sahara, telles que l'oryx, la gazelle dama et l'autruche d'Afrique du Nord. Grâce à des programmes de réintroduction et de conservation des habitats, des résultats encourageants ont été obtenus.





Des projets concrets sur le terrain





La visite de John Newby au Tchad a été l'occasion de faire le point sur les différents projets en cours, notamment dans la réserve de faune de Ouadi Rimé-Ouadi Achim. Les équipes ont pu constater les progrès réalisés en matière de protection des espèces menacées et de restauration des écosystèmes.