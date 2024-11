ACTUALITES Tchad : Saison des pluies, la CNPCIC aux côtés des communautés locales

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 4 Novembre 2024



Le 6 octobre, après 34 jours d'efforts acharnés et de lutte collective, la CNPCIC, en collaboration avec ses sous-traitants et les communautés riveraines du champ pétrolier, est parvenue à colmater la brèche sur le tronçon sud reliant le champ pétrolier de Ronier à Djouman, permettant ainsi à cette « route de la vie » de retrouver sa pleine circulation.

Le tronçon sud d'une longueur de 126 kilomètres reliant le champ pétrolifère de Ronier à Djouman constitue la voie principale de la région de Bangor au Tchad. Les résidents locaux la surnomment la « Route de la vie ». Depuis le début de la saison des pluies en 2024, les précipitations dans la région ont atteint un record depuis 74 ans. Les pluies torrentielles ont provoqué de nombreuses ruptures de la chaussée, dont la plus importante s'étend sur environ 70 mètres, rendant la route totalement impraticable.



Cette situation a entraîné une paralysie logistique, des pénuries de biens essentiels et un doublement des prix du carburant, perturbant considérablement la vie quotidienne des populations riveraines.



Début septembre, la CNPCIC a mobilisé tous les engins de chantier du champ pétrolifère pour entreprendre des travaux d'urgence, menant une bataille acharnée aux côtés des riverains pendant 34 jours. Lorsque les derniers engins ont déversé l'ultime chargement de terre dans la brèche, une explosion de joie a envahi les lieux. Les habitants, euphoriques, ont suivi les véhicules en courant et en chantant, leurs rires et leurs cris de joie résonnant dans l'air, célébrant ensemble la renaissance de leur « Route de la vie ».



La CNPCIC met fidèlement en œuvre le concept de coopération avec l'Afrique basé sur « la sincérité, les résultats effectifs, l'amitié et la bonne foi », en promouvant activement le développement local, en organisant diverses activités d'intérêt public et en veillant à la protection de l'environnement. À ce jour, elle a créé, avec ses partenaires, plus de 6.000 emplois locaux pour contribuer au développement de la société tchadienne. Dans le cadre de son programme « Sweet Community », la compagnie a financé la construction de 139 puits, résolvant ainsi l'accès à l'eau potable pour 40.000 habitants autour du champ pétrolifère.





Attachant une grande importance au développement de l'éducation au Tchad, la CNPCIC soutient régulièrement quatre écoles primaires, dont celle du village de Koudalwa, et a fait don de plus de 1 200 ouvrages, notamment des manuels scolaires, à diverses institutions éducatives du pays.



En matière de développement des compétences, ces trois dernières années, environ 70 employés ont été envoyés en formation en Chine et dans d'autres pays pour perfectionner leurs compétences professionnelles, développer les échanges interculturels et améliorer la gestion de la sécurité, ce qui a considérablement renforcé leurs capacités professionnelles.



Avec le soutien du Ministère du Pétrole, des Mines et de la Géologie et du Ministère de l’Enseignement Supérieur, la CNPCIC finance depuis plusieurs années les études de 33 étudiants tchadiens en Chine. Sa collaboration avec l’Institut Supérieur de Pétrole de Mao et l'Université de N'Djamena pose des bases solides pour la formation des talents dans le cadre de la coopération énergétique sino-tchadienne.

La CNPCIC poursuivra son engagement conformément au grand projet de coopération défini par les chefs d’État des deux pays lors du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), ainsi qu'aux accords conclus entre SEM. Monsieur MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO lors de sa rencontre avec le Président de la CNPC, Monsieur DAI Houliang, en marge du Forum.



La société s'efforcera d'apporter une contribution encore plus significative à la coopération énergétique sino-tchadienne et au développement socio-économique du Tchad.





