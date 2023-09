Tchad : Saleh Hamit Djerni présente son nouveau roman "La Bourgeoisie et le Prolétariat"

Saleh Hamit Djerni a dévoilé son roman intitulé "La Bourgeoisie et le Prolétariat", dédié à tous ceux qui sont meurtris, humiliés et asservis, dans le cadre de la conscientisation de l'Afrique.



Dans cet ouvrage, l'auteur trace l'histoire d'une famille défavorisée vivant dans un hameau isolé au nord-est de son pays. Kéba, un membre de cette famille, arrive dans la capitale pour poursuivre sa scolarité. Cependant, son enthousiasme initial se dissipe rapidement pour faire place au doute et à la désolation.



La ville présente un visage bien différent pour ce jeune homme qui avait déjà connu de nombreuses épreuves en raison de la disparition prématurée de son père. Kéba est témoin de pratiques choquantes qui semblent remonter à une époque révolue : les détenteurs du pouvoir politique oppriment la population ; des illettrés occupent des postes de responsabilité au détriment des diplômés contraints à une oisiveté stérile sous les arbres le long des rues pendant des journées entières. Les larmes des gouvernés contrastent avec la joie des gouvernants, et la misère des opprimés suscite l'admiration des oppresseurs. Le pouvoir, qui devrait appartenir au peuple, est perçu comme un trésor familial et un héritage des ancêtres à préserver à tout prix.



Pourtant, cette situation n'ébranle pas la détermination de Kéba. Il compte sur le soutien de sa sœur Hawa pour réussir ses études, sa vie et éveiller les consciences.



Il est important de noter que cet ouvrage est composé de 77 pages.