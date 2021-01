Tchad : Saleh Kebzabo est guéri du Covid-19

Le président du parti UNDR et député Saleh Kebzabo est guéri du Covid-19. Il avait annoncé le 2 janvier avoir été testé positif avec sa femme, au retour d'un voyage de l'étranger.



"Hier tous les membres de ma famille ont été testés négatifs et nous sommes déconfinés ! Nous remercions Dieu qui a exaucé les prières de tous les amis et camarades d’ici et d’ailleurs", a déclaré Saleh Kebzabo ce mardi.



Il appelle à continuer de respecter les mesures barrières car le virus circule toujours.