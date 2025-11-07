Alwihda Info
TCHAD

Tchad - Sarh : Cérémonie de remise de diplômes à la 17ᵉ Promotion de l’ISMEA


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 9 Novembre 2025


L’émotion, la fierté et la joie étaient au rendez-vous ce samedi 8 novembre 2025 sur le campus de l’Institut Supérieur de Management, d’Économie et d’Administration (ISMEA) de Sarh. Trente-quatre étudiants de la promotion 2024-2025 ont officiellement reçu leurs diplômes de licence, marquant la fin d’un long parcours d’efforts et de persévérance.


  La cérémonie s’est déroulée en présence de Mme Line Neloum Livorice, Secrétaire générale de l’Académie du Sud-Est, ainsi que de nombreuses personnalités académiques, administratives et familiales venues célébrer cette réussite.

 
Les lauréats ont obtenu leurs diplômes dans plusieurs filières d’avenir, à savoir :
  • Ingénierie financière et bancaire
  • Gestion des ressources humaines
  • Management des projets
  • Administration des affaires et du travail
  • Audit et contrôle de gestion

 

  Prenant la parole, Dr Maïnketé Senghor, directeur du campus de l’ISMEA de Sarh, a félicité les lauréats pour leur courage et leur détermination :
« Vous avez travaillé dur, parfois jusqu’au bout de la nuit, pour mériter ce diplôme. Aujourd’hui, vous récoltez les fruits de vos sacrifices. »


Il a rappelé que l’ISMEA, créé en 2008, s’inspire des modèles français et anglo-saxons, alliant rigueur académique et esprit d’innovation. L’objectif de l’institut est de former des cadres de haut niveau capables de répondre aux défis économiques et managériaux du Tchad.


Au nom du fondateur et administrateur général, Pr. Madjimbé Guiguindibaye, l’administrateur délégué du campus a réaffirmé la mission première de l’ISMEA : former des femmes et des hommes compétents, engagés et prêts à servir la nation tchadienne avec intégrité et professionnalisme. Il a encouragé les nouveaux diplômés à mettre en pratique les connaissances acquises et à s’engager avec responsabilité dans la vie professionnelle.

 

  De son côté, Mme Line Neloum Livorice a adressé ses félicitations aux nouveaux diplômés et au corps professoral pour leur travail remarquable :
« Cette cérémonie n’est pas seulement une remise de diplômes, mais un passage symbolique vers de nouveaux défis, professionnels et personnels. »


Elle a exhorté les lauréats à devenir des modèles pour les générations futures, à faire preuve de discipline, de créativité et de sens du devoir, tout en saluant le rôle majeur de l’ISMEA dans le développement de l’enseignement supérieur au Sud du Tchad.

 

Ces 34 nouveaux diplômés de l’ISMEA de Sarh constituent la 17ᵉ promotion de l’institut. Leur réussite est non seulement un accomplissement personnel, mais aussi une contribution significative à l’avancement du Tchad et de ses futurs leaders.


