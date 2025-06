Tchad - Sarh : Une nouvelle station-service, espoir pour l'emploi et l'économie locale

Construite selon des standards de qualité élevés, cette station de distribution d'essence vise à lutter contre la fraude liée au carburant et à créer des opportunités d'emploi pour la jeunesse de Sarh. "J'ai entrepris ce projet pour offrir une alternative légale à la population et participer à la réduction du chômage. Trop souvent, le manque de structures officielles pousse à la fraude. Cette station est donc une réponse concrète à ces difficultés", a déclaré Danembaye Jean-Baptiste lors de la cérémonie.





Le maire de la ville, Mahamat Boka Ramadane, a salué cette initiative, la qualifiant de "coup de pouce significatif à l'économie locale". Il a exhorté la population à adopter un comportement responsable : "J'en appelle à la conscience citoyenne de chacun. Cette infrastructure est un bien commun. Il est de notre devoir de la préserver et de ne pas retomber dans les pratiques illicites du passé." Le maire a également lancé un appel vibrant à la jeunesse du Moyen-Chari : "Je souhaite que cette initiative inspire d'autres jeunes, ici et ailleurs. L'entrepreneuriat est une voie d'avenir pour combattre le chômage et bâtir un futur meilleur."





De son côté, le secrétaire général de la province, Fidèle Kodé Ngolo, a remercié et encouragé le jeune entrepreneur pour ce qu'il a qualifié de "geste patriotique et salutaire". Il a rappelé que le problème d'approvisionnement en carburant constitue depuis des années un frein majeur pour le développement dans plusieurs provinces du Tchad, notamment durant les saisons critiques. "Cette station représente plus qu'un simple point de vente de carburant. Elle est un symbole d'espoir et de développement."





La cérémonie s'est achevée dans une ambiance conviviale, marquée par la visite des installations et des échanges entre les autorités et les jeunes bénéficiaires de ce projet.