Luc Bertrand, Président du Conseil d'Administration de l’entreprise de BTP belge CFE, filiale du groupe Ackermans & van Haaren (AvH), est la cible d’une enquête judiciaire portant sur des soupçons de corruption au Tchad. Cette affaire tourne autour de la construction du Grand Hôtel de N’Djamena devenu Radisson Blu, un hôtel de luxe réalisé par la société belge CFE. Ces investigations portent « sur des soupçons de (faits de) corruption, susceptibles d'avoir été commis par la société CFE et certains de ses représentants belges et français en relation avec la construction du Grand Hôtel à N'Djamena [désormais Radisson Blu, Ndlr.] au Tchad, et la récupération de la créance découlant de celle-ci, qui serait encore due par le Tchad à CFE », selon la justice française.

Plus en détails, l'enquête a été ouverte par le parquet fédéral et le parquet national financier (PNF) français pour corruption d'agent public étranger, complicité de trafic d'influence actif, faux et usage, abus de biens sociaux, blanchiment en bande organisée, recel et association de malfaiteurs, selon les médias. D’après les révélations du média français Mediapart et des journaux belges Le Soir et De Standaard, cette enquête, ouverte en avril 2024 par les autorités belges et françaises, a été déclenchée par un signalement fait par Michel Marstal, un intermédiaire financier qui aurait alerté la direction de CFE en 2019 et même informé le ministre tchadien des Finances sur ces faits, sans qu’aucune action n’ait été entreprise.



Bien que le Tchad ait obtenu son indépendance du colonialisme français dans la seconde moitié du XXe siècle, Paris contrôlerait toujours l'économie du pays à travers ses multiples sociétés qu'il a imposées aux gouvernements tchadiens successifs depuis son indépendance et leur a poussé d'accepter ses conditions même si cela n'était pas dans l'intérêt de l’économie tchadienne.



L'affaire de corruption présumée autour de la construction du Radisson Blu de N'Djamena par la société belge CFE soulève de nombreuses questions sur les relations entre entreprises, gouvernements et les enjeux géopolitiques en Afrique. Les principaux éléments à retenir sont :

Allégations de corruption : CFE est soupçonnée d'avoir versé des pots-de-vin à des officiels tchadiens pour faciliter la réalisation du projet.

Enquête internationale : Les autorités belges et françaises ont ouvert des enquêtes conjointes, révélant un réseau de corruption présumée complexe.

Dimension géopolitique : L'affaire est perçue comme un moyen pour la France de maintenir son influence au Tchad face à la diversification des partenariats du pays. L'affaire s'inscrit dans un contexte de concurrence économique et d'influence entre les puissances occidentales en Afrique, notamment au Tchad.

Impact économique : Les allégations ont des conséquences importantes pour les entreprises impliquées et pour l'économie tchadienne. L'implication de la France dans cette affaire suggère une volonté de maintenir son influence en Afrique, notamment au Tchad. Certains observateurs y voient une tentative de déstabiliser le gouvernement tchadien en utilisant des outils judiciaires.

Concurrence économique : La diversification des partenariats du Tchad avec d'autres pays pourrait expliquer la réaction de la France.



Cette affaire rappelle l'importance de lutter contre la corruption, qui constitue un obstacle majeur au développement économique et social des pays concernés.