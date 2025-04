Tchad : Séance de restitution sur l'éradication de la poliomyélite

Cette mission, qui s'est déroulée à N'Djamena, vise à intensifier les efforts d'éradication de la poliomyélite, notamment au Tchad et au Niger, qui ont enregistré un total de 17 cas en janvier 2025.





Le Dr Rija Andriamihanirina, coordonnateur de la lutte contre la poliomyélite et chef de la mission, a souligné que leur séjour au Tchad a permis de rencontrer l'ensemble des acteurs impliqués dans ce combat. Ces rencontres ont été l'occasion de plaider auprès des différentes parties prenantes et de s'assurer de l'état de préparation de la campagne de vaccination synchronisée avec le Niger.





La délégation a ainsi échangé avec les chefs traditionnels, les responsables du département de l’élevage, les techniciens du ministère de la santé, les responsables à divers niveaux des services administratifs, ainsi que les représentantes de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF). Toutes ces interactions ont eu pour objectif de solliciter l'adhésion et l'engagement de chacun dans l'éradication définitive de la poliomyélite.





Le Dr Rija Andriamihanirina s'est dit très satisfait de la détermination et de l'engagement manifestés par tous les acteurs tchadiens dans cette lutte cruciale. Il a assuré que son organisation maintiendra un contact régulier avec l'équipe du Tchad afin de suivre de près l'avancement des préparatifs de la campagne de vaccination.





Le ministre de la Santé Publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderahim, a salué la qualité du travail accompli et l'accompagnement précieux des partenaires dans le cadre de l'éradication de la poliomyélite. Il a insisté sur le rôle essentiel de la communication pour assurer le succès de cette opération et a demandé à l'ensemble du comité d'organisation de prendre en considération toutes les recommandations issues de cette mission.