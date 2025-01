Tchad - Sécurité incendie à Ati : 14 jeunes sapeurs-pompiers formés et prêts à intervenir

Ce véhicule, d’une capacité de 4 000 litres d’eau et 1 000 litres d’émulseur, permettra aux pompiers d’intervenir efficacement en cas d’incendie. Les jeunes recrues ont bénéficié d’une formation théorique et pratique sur l’utilisation de cet engin, sous la supervision de leur formateur, Ali Yakhoub.



Lors de la cérémonie de remise des attestations, Ali Yakhoub a souligné que ces jeunes sapeurs-pompiers ont acquis des compétences essentielles pour des interventions rapides et efficaces.



« Ils sont désormais prêts à sauver des vies et n’ont pas droit à l’erreur. Leur mission est guidée par la devise des sapeurs-pompiers : ‘Sauver ou périr, courage et dévouement’. La discipline reste leur force face aux incendies. »



Présidant l’événement, le maire de la ville, Abakar Moussa Kaïdallah, a salué la détermination et l’engagement de cette nouvelle équipe.