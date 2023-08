Tchad : Seuls 69,51% d'électeurs enrôlés au fichier électoral au Logone Oriental

Depuis le 24 juillet 2023, la révision du fichier électoral est en cours dans les 7 provinces du sud du Tchad. Le rapport concernant la province du Logone Oriental a été présenté le 06 août 2023, et les résultats montrent que le département de Kouh-Est est en tête avec un taux de 100,50% d'électeurs enrôlés.



En considérant l'ensemble des électeurs enrôlés dans la province du Logone Oriental, le nombre global est de 48431, représentant un pourcentage total estimé à 69,51%. Selon Ngarmbatina Lamane, chef de mission CONOREC dans le Logone Oriental et conseiller national, ce pourcentage est calculé en fonction de la population élective à enrôler pour l'année 2023 dans la province.



Il est important de noter que le département de Kouh-Est se distingue en obtenant le plus haut taux d'électeurs enrôlés avec 100,50%, surpassant ainsi les autres départements. La Nya-pende, quant à elle, a enregistré 8725 électeurs enrôlés, mais se classe en quatrième position dans la province en raison de sa population élective pour 2023.





Voici les chiffres détaillés pour les autres départements dans la province du Logone Oriental :



- Département de la Nya-pende : 8200 électeurs enrôlés, soit un taux de 85,01% ;

- Département de Kouh-Ouest : 3114 électeurs enrôlés, soit un taux de 70,47% ;

- Département de la Nya : 8725 électeurs enrôlés, soit un taux de 69,37% ;

- Département de Monts de Lam : 11431 électeurs enrôlés, soit un taux de 58,49% ;

- Département de la Pende, chef-lieu Doba : 7782 électeurs enrôlés, soit un taux de 54,35%.



Ces chiffres témoignent de l'avancement du processus d'enrôlement dans la province du Logone Oriental et de la démographie électorale en cours.