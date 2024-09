Tchad - Signature de convention entre l'ENA et le HCR

L'accord met l'accent sur la nécessité de protéger et de promouvoir les droits fondamentaux des réfugiés et des personnes déplacées au sein de la société.



Il prévoit également la formation des agents de l'administration publique pour renforcer leur capacité à gérer des questions liées aux réfugiés et à l'asile.



Cette convention marque une étape importante dans la coopération entre les institutions nationales et internationales pour garantir une réponse efficace et humanitaire aux défis posés par les déplacements forcés. En formant les agents de l'administration publique, l'accord vise à améliorer la prise en charge des réfugiés et à favoriser leur intégration dans les communautés d'accueil.



Implications de cet accord

Renforcement de la protection des réfugiés: Cet accord devrait permettre d'améliorer la connaissance des droits des réfugiés au sein de l'administration publique, ce qui pourrait se traduire par des politiques et des pratiques plus favorables à leur intégration.

Formation des futurs administrateurs: Les agents de l'ENA bénéficieront d'une formation spécifique sur les questions liées aux réfugiés et aux personnes déplacées. Ils seront ainsi mieux préparés à gérer les enjeux humanitaires et à mettre en œuvre des politiques publiques adaptées.

Collaboration accrue entre l'ENA et le HCR: Cet accord ouvre de nouvelles perspectives de coopération entre les deux institutions, notamment en matière de recherche, d'échange d'experts et d'organisation d'événements communs.



