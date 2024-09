Tchad - Solidarité à N’Djamena : Une association vient en aide aux sinistrés des inondations

Face aux conséquences dévastatrices des récentes inondations à N’Djamena, la solidarité s’organise. L’Association de Femmes pour la Lutte contre le Mariage Précoce et la Mortalité Maternelle et Infantile a lancé une opération de distribution de kits alimentaires en faveur des familles les plus démunies.



Le jeudi 6 septembre 2024, l'Association de Femmes pour la Lutte contre le Mariage Précoce et la Mortalité Maternelle et Infantile a organisé une action de solidarité en distribuant des kits alimentaires aux personnes vulnérables. L'événement s'est tenu dans les locaux de l'association, situés dans le quartier Ndjari, dans le 8ᵉ arrondissement de N'Djamena.



Objectif de l'Action

Souraya Moukhtar Mahadi, présidente de l'association, a souligné que cette initiative vise à soutenir les familles démunies, particulièrement touchées par les inondations de cette année. Elle a déclaré : "Des milliers de familles peinent à subvenir à leurs besoins fondamentaux, et cette initiative permettra à un grand nombre de personnes isolées de bénéficier d'une aide en cette période difficile."



Réactions des Bénéficiaires

Les bénéficiaires ont exprimé leur profonde gratitude envers l'association pour ce geste de solidarité. L'un d'eux a mentionné :



"Ce soutien est salutaire et nous permet de faire face aux difficultés causées par les inondations."



Mission de l'Association

L'Association de Femmes pour la Lutte contre le Mariage Précoce et la Mortalité Maternelle et Infantile s'engage à soutenir les femmes dans leur lutte contre le mariage précoce et à promouvoir des actions visant à réduire la mortalité maternelle et infantile. Cette action de solidarité s'inscrit dans le cadre de leurs efforts continus pour améliorer les conditions de vie des populations vulnérables.



Cette initiative illustre l'importance de la mobilisation du milieu associatif pour venir en aide aux couches vulnérables, en particulier en période de crise. Les actions comme celles de l'association sont cruciales pour apporter un soutien aux familles touchées par les inondations et pour promouvoir la santé et le bien-être des femmes et des enfants au Tchad.