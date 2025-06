Tchad : Solidarité avec les réfugiés – La Ministre de l'Action Sociale s'exprime

Madame la Ministre de l'Action Sociale, de la Solidarité et des Affaires Humanitaires a prononcé une déclaration officielle pour marquer cet événement crucial.



Le Tchad, terre d'accueil et de solidarité face à un fardeau humanitaire croissant

Fidèle à ses traditions d'hospitalité et de solidarité, le Tchad continue d'accueillir des dizaines de milliers de réfugiés, principalement des pays voisins comme le Soudan, la République Centrafricaine, le Cameroun, le Nigeria, et plus récemment, ceux fuyant les violences au Darfour. Notre pays héberge aujourd'hui l'une des plus importantes populations de réfugiés sur le continent africain, avec plus de 1,2 million de personnes déplacées, dont environ 700 000 nouveaux réfugiés. Ce chiffre, en constante évolution, interpelle sur l'urgence de renforcer les mécanismes de protection et d'inclusion socio-économique, afin de permettre aux réfugiés de reconstruire leur avenir dans la dignité.



La Ministre a souligné que ce fardeau humanitaire n'est pas porté seul. Au nom du Gouvernement Tchadien, elle a exprimé une profonde reconnaissance aux partenaires techniques et financiers, aux agences des Nations Unies, aux ONG nationales et internationales, ainsi qu'aux communautés hôtes, pour leur engagement constant. Le Gouvernement, en collaboration étroite avec ses partenaires, poursuit ses efforts pour garantir aux réfugiés un accès essentiel à l'éducation, aux soins de santé, à l'eau potable et aux moyens de subsistance. Le Plan national de réponse humanitaire et la stratégie d’inclusion des réfugiés témoignent de cet engagement ferme en faveur d'une solidarité concrète.







Appel à la communauté internationale pour un soutien accru





Le thème de cette année, « Solidarité avec les réfugiés », résonne avec force au Tchad, qui accueille depuis des décennies des populations déplacées fuyant les conflits et les catastrophes régionales. Malgré les défis économiques et sociaux, le peuple tchadien a toujours fait preuve d'une hospitalité légendaire, tendant la main à ceux qui en ont le plus besoin.







Sous le leadership éclairé du Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, Président de la République, Chef de l'État, le Tchad continuera d'œuvrer pour :



L' intégration des réfugiés comme acteurs de sa croissance.

comme acteurs de sa croissance. La construction d'un Tchad où chacun, quelle que soit son origine, vive en sécurité.





La Ministre a lancé un appel vibrant à la communauté internationale pour renforcer son appui au Tchad, afin que le pays puisse continuer à honorer ses engagements tout en répondant aux besoins croissants des personnes déplacées et des populations locales.







En ce 20 juin, le Tchad renouvelle son engagement à garantir un accueil digne aux réfugiés, à promouvoir la paix, la cohésion sociale et à œuvrer pour un avenir où chaque être humain, quelles que soient ses origines, puisse vivre dans la sécurité et la dignité.