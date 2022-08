Tchad-Soudan : un accord de non-agression après les violences transfrontalières

Les commandants de la force mixte Tchad-Soudan, le général Ousman Barh Mahamat Itno et le général Djallal Bakhit Ibrahim ont fait une descente de terrain après les violences transfrontalières survenues le 4 août. Le drame a causé la mort de 18 personnes et fait 14 blessés côté Soudan, tandis qu'il a fait 9 morts et 22 blessés côté Tchad, selon l'état-major tchadien de la force mixte.



D'après les informations recueillies par les services de l'état-major, "la genèse du problème serait partie de l'enlèvement de cinq têtes de chameaux en territoire tchadien par des citoyens soudanais, ce qui a dégénéré en affrontements lors de la poursuite par les propriétaires".



Les commandants de la force mixte ont mis en place une commission pour régler le conflit et trouver des solutions.



Les chameaux enlevés de part et d'autre ont été restitués aux propriétaires tandis que les deux parties ont signé un accord de non-agression.



"La commission de l'administration traditionnelle s'est fixée des objectifs afin de trouver des pistes de sortie favorable pour la résolution de ce conflit", a indiqué un responsable de la force mixte.