Succès Masra, un homme politique charismatique et respecté, a été choisi par son parti pour représenter leurs valeurs et leurs idéaux lors de cette élection cruciale pour l'avenir du pays. Les Transformateurs ont fait preuve d'une grande confiance en lui en le désignant comme leur candidat officiel. Cette décision reflète également la popularité croissante de Masra au sein du parti et dans tout le pays.



L'événement d'investiture était rempli d'une ambiance vibrante alors que des milliers de partisans se sont rassemblés pour montrer leur soutien à Masra et aux Transformateurs. La Place du Balcon de l'Espoir était décorée avec des affiches géantes représentant Masra et les symboles emblématiques des Transformateurs. Des slogans inspirants ont émergé de la foule : "Pour un Tchad meilleur" ou encore "Ensemble, nous pouvons changer notre destin".