TCHAD

Tchad: Succès Masra, leader des Transformateurs donne rendez-vous ce 18 juillet à ses compatriotes

Alwihda Info | Par Peter Kum - 16 Juillet 2024

Le message annoncé ce jeudi 18 juillet à 19h, portera sur "les fondations d'un Tchad vivable pour tous", ce qui semble indiquer que M. Masra abordera sa vision et ses propositions pour construire un Tchad plus inclusif et prospère pour l'ensemble de la population.