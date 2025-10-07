Tchad : Succès Masra rend hommage à l’artiste engagé Ray’s Kim

Le président du parti Les Transformateurs, Succès Masra, a exprimé une vive émotion suite au décès de l’artiste tchadien Ray’s Kim, surnommé le BundaBoss, figure populaire et voix militante pour la justice et l’égalité.



Dans un message posté sur Facebook et empreint de tristesse, rédigé depuis sa cellule, le leader de l’opposition a salué la mémoire de celui qu’il appelle son « frère de lutte » et « l’artiste du peuple ». Il décrit Ray’s Kim comme un brave parmi les braves, infatigable défenseur d’un Tchad fondé sur la dignité et le respect de tous. « Tu avais encore tant à offrir à ton peuple.



Du fond de cette cellule, mon cœur saigne en ce jour de tristesse indescriptible », écrit Succès Masra, avant d’ajouter que Ray’s Kim laisse l’héritage d’une vie utile dont témoigneront les générations futures.



Le président des Transformateurs a également exprimé l’espoir de pouvoir lui rendre un dernier hommage « aux côtés des autres, en frère ». Il conclut son message par une prière : « Repose en paix Abba, que Dieu accueille ton âme. »