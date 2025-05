Tchad : Succès de la 3ᵉ édition du festival littéraire international « L’Étudiant du Seweto » à l’Université de Moundou

Durant ces trois jours, le campus de l'université a vibré grâce à un programme riche et stimulant, axé sur le partage des mots, l'échange d'idées et les rencontres littéraires. Les participants ont eu l'occasion de célébrer leur passion commune pour la littérature dans une atmosphère propice à la créativité et au dialogue.





Ce festival a mis en lumière l'importance de la culture littéraire au Tchad et a contribué à renforcer les liens essentiels entre les différents acteurs du monde du livre et de l'éducation.