Tchad : Succès de la 6ème édition des cours de soutien prépa bac de la compagnie Hadre Dounia

Malgré le manque de soutien du ministère de tutelle et du gouvernement, la compagnie Hadre Dounia poursuit inlassablement sa mission d'accompagner les élèves tchadiens vers la réussite scolaire. L'engagement et la détermination de Jean Kevin Ngangodji, alias Hadre Dounia, l'initiateur du projet, sont un exemple inspirant pour tous ceux qui œuvrent pour l'éducation de la jeunesse tchadienne.



Cette édition des cours de soutien a été marquée par un bilan largement positif. Les élèves ont salué la qualité de l'enseignement dispensé et l'implication des encadrants. La cérémonie de clôture a été l'occasion de remettre des attestations aux participants et de leur prodiguer des encouragements pour la suite de leur parcours scolaire.



Le succès des cours de soutien de la compagnie Hadre Dounia démontre le besoin crucial d'un soutien institutionnel et financier plus important pour les initiatives éducatives locales. Il est impératif que les autorités compétentes prennent des mesures concrètes pour promouvoir l'accès à une éducation de qualité pour tous les enfants tchadiens.