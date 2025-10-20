Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Succès de la mission médicale hongroise pour le renforcement des soins de santé


Alwihda Info | Par - 20 Octobre 2025


Une mission médicale hongroise de dix jours, soutenue par l'Agence Hungary Helps et impliquant l'équipe de l'hôpital Szent Ferenc de Budapest, s'est achevée avec succès à N'Djaména. S'inscrivant dans la continuité d'un programme lancé à l'automne 2024, cette mission visait à combiner soins directs et transfert de technologie et d'expertise au personnel du Centre Hospitalier Universitaire la Référence Nationale (CHU-RN).


Tchad : Succès de la mission médicale hongroise pour le renforcement des soins de santé

La mission médicale hongroise, soutenue par l'Agence Hungary Helps, s'est achevée avec succès à N'Djaména, après dix jours de collaboration avec l'équipe de l'hôpital Szent Ferenc de Budapest. Cette mission s'inscrit dans la continuité d'un programme lancé à l'automne 2024, visant à renforcer les capacités de soins de santé au Tchad.

 

L'objectif principal était de dispenser une formation théorique et pratique au personnel du Centre Hospitalier Universitaire la Référence Nationale (CHU-RN), axée sur :
  • La prise en charge des patients en état critique.
  • Les principes modernes des soins d'urgence.
  • La pratique du triage.
  • L'implantation de pacemakers et les soins cardiologiques.
Au total, sept médecins et professionnels de santé hongrois ont collaboré avec leurs collègues tchadiens pour améliorer les soins prodigués à la population.

 

Un des objectifs clés de cette mission était la prise en charge des patients cardiaques. Les médecins hongrois ont réalisé plusieurs interventions chirurgicales, avec la poursuite du programme de pacemakers lancé en 2024. Trois pacemakers ont été implantés chez des patients présélectionnés, et plus de 20 professionnels tchadiens ont suivi une formation continue en cardiologie.

 

Les formations en soins d'urgence et en soins intensifs ont également continué, contribuant à réduire de moitié le taux de mortalité dans les cas d'urgence à court terme. Les résultats concrets de cette mission incluent :
  • Formation de près de 50 personnes au triage et à la réanimation.
  • Formation simultanée de 10 formateurs locaux.
  • Formation continue de 10 infirmières dans l'unité de soins intensifs.
Ces efforts visent à établir des connaissances durables pour sauver des vies à long terme.

 

La durabilité de ces programmes est cruciale. L’hôpital central a impliqué non seulement ses propres employés, mais aussi des collègues d'autres hôpitaux tchadiens, renforçant ainsi l'impact sur l'ensemble du système de santé du pays. Une équipe locale d'enseignants a été formée pour permettre l'organisation autonome de formations.

 

Les médecins hongrois ont également mené des examens de dépistage pour détecter des maladies graves comme la cataracte et le glaucome. Grâce à des équipements sur place, les patients ont pu obtenir gratuitement des lunettes et des aides visuelles, améliorant ainsi leur qualité de vie et leurs capacités d'apprentissage.

 

Conformément à la mission de Hungary Helps, ces programmes visent non seulement à apporter une aide immédiate, mais aussi à permettre aux Tchadiens de rester dans leur communauté et de reconstruire leur vie dans un environnement sûr. Grâce à ces initiatives, l'aide hongroise favorise l'autonomie et le développement à long terme des communautés locales, contribuant ainsi à un système de santé plus robuste et durable au Tchad.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 19/10/2025

Tchad : L’Église baptiste n°10 de Sarh forme ses responsables à l’Informatique

Tchad : L’Église baptiste n°10 de Sarh forme ses responsables à l’Informatique

Tchad : Appel à l'ARSAT pour un contrôle strict du transport des bonbonnes de gaz Tchad : Appel à l'ARSAT pour un contrôle strict du transport des bonbonnes de gaz 19/10/2025

Populaires

Tchad : Appel à l'ARSAT pour un contrôle strict du transport des bonbonnes de gaz

19/10/2025

Tchad : L’Église baptiste n°10 de Sarh forme ses responsables à l’Informatique

19/10/2025

Tchad - Cinéma : Avant-première de "Moi, Ennemi" de DJEKORNONDE constant à Moursal

19/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 17/10/2025 - Temandang Gontran

Tchad : quand les parents n’ont plus le temps, qui éduque les enfants à N’Djamena ?

Tchad : quand les parents n’ont plus le temps, qui éduque les enfants à N’Djamena ?

Refus implicite de délivrer un titre de séjour « salarié » : Le tribunal administratif condamne la préfecture des Hauts de Seine Refus implicite de délivrer un titre de séjour « salarié » : Le tribunal administratif condamne la préfecture des Hauts de Seine 13/10/2025 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter