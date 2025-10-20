Tchad : Succès de la mission médicale hongroise pour le renforcement des soins de santé

La prise en charge des patients en état critique.

Les principes modernes des soins d'urgence.

La pratique du triage.

L'implantation de pacemakers et les soins cardiologiques.

Formation de près de 50 personnes au triage et à la réanimation.

Formation simultanée de 10 formateurs locaux.

Formation continue de 10 infirmières dans l'unité de soins intensifs.

La mission médicale hongroise, soutenue par l'Agence Hungary Helps, s'est achevée avec succès à N'Djaména, après dix jours de collaboration avec l'équipe de l'hôpital Szent Ferenc de Budapest. Cette mission s'inscrit dans la continuité d'un programme lancé à l'automne 2024, visant à renforcer les capacités de soins de santé au Tchad.L'objectif principal était de dispenser une formation théorique et pratique au personnel du Centre Hospitalier Universitaire la Référence Nationale (CHU-RN), axée sur :Au total, sept médecins et professionnels de santé hongrois ont collaboré avec leurs collègues tchadiens pour améliorer les soins prodigués à la population.Un des objectifs clés de cette mission était la prise en charge des patients cardiaques. Les médecins hongrois ont réalisé plusieurs interventions chirurgicales, avec la poursuite du programme de pacemakers lancé en 2024. Trois pacemakers ont été implantés chez des patients présélectionnés, et plus de 20 professionnels tchadiens ont suivi une formation continue en cardiologie.Les formations en soins d'urgence et en soins intensifs ont également continué, contribuant à réduire de moitié le taux de mortalité dans les cas d'urgence à court terme. Les résultats concrets de cette mission incluent :Ces efforts visent à établir des connaissances durables pour sauver des vies à long terme.La durabilité de ces programmes est cruciale. L’hôpital central a impliqué non seulement ses propres employés, mais aussi des collègues d'autres hôpitaux tchadiens, renforçant ainsi l'impact sur l'ensemble du système de santé du pays. Une équipe locale d'enseignants a été formée pour permettre l'organisation autonome de formations.Les médecins hongrois ont également mené des examens de dépistage pour détecter des maladies graves comme la cataracte et le glaucome. Grâce à des équipements sur place, les patients ont pu obtenir gratuitement des lunettes et des aides visuelles, améliorant ainsi leur qualité de vie et leurs capacités d'apprentissage.Conformément à la mission de Hungary Helps, ces programmes visent non seulement à apporter une aide immédiate, mais aussi à permettre aux Tchadiens de rester dans leur communauté et de reconstruire leur vie dans un environnement sûr. Grâce à ces initiatives, l'aide hongroise favorise l'autonomie et le développement à long terme des communautés locales, contribuant ainsi à un système de santé plus robuste et durable au Tchad.