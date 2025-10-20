Tchad : Succès de la mission médicale hongroise pour le renforcement des soins de santé

La mission médicale hongroise, soutenue par l'Agence Hungary Helps, s'est achevée avec succès à N'Djaména, après dix jours de collaboration avec l'équipe de l'hôpital Szent Ferenc de Budapest. Cette mission s'inscrit dans la continuité d'un programme lancé à l'automne 2024, visant à renforcer les capacités de soins de santé au Tchad.
L'objectif principal était de dispenser une formation théorique et pratique au personnel du Centre Hospitalier Universitaire la Référence Nationale (CHU-RN), axée sur :
- La prise en charge des patients en état critique.
- Les principes modernes des soins d'urgence.
- La pratique du triage.
- L'implantation de pacemakers et les soins cardiologiques.
Un des objectifs clés de cette mission était la prise en charge des patients cardiaques. Les médecins hongrois ont réalisé plusieurs interventions chirurgicales, avec la poursuite du programme de pacemakers lancé en 2024. Trois pacemakers ont été implantés chez des patients présélectionnés, et plus de 20 professionnels tchadiens ont suivi une formation continue en cardiologie.
Les formations en soins d'urgence et en soins intensifs ont également continué, contribuant à réduire de moitié le taux de mortalité dans les cas d'urgence à court terme. Les résultats concrets de cette mission incluent :
- Formation de près de 50 personnes au triage et à la réanimation.
- Formation simultanée de 10 formateurs locaux.
- Formation continue de 10 infirmières dans l'unité de soins intensifs.