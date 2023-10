Tchad-Suisse : une mission conjointe gouvernement-équipe humanitaire était à Genève

Une mission conjointe gouvernement-équipe humanitaire pays s'est déroulée du 16 au 18 octobre 2023 à Genève en Suisse.



Elle était conduite par la secrétaire d’État à la Prospective économique et aux Partenariats internationaux, Mme Madeleine Alingue, et composée de la coordinatrice résidente des Nations Unies, Mme Violette Kakyomya, des représentants pays des agences onusiennes (HCR, PAM, UNICEF, PNUD, OCHA), avec l’appui de l'ambassadeur, représentant permanent du Tchad à Genève Dr Jean Pierre Baptiste.



La mission conjointe gouvernement-équipe humanitaire pays s'inscrit dans le cadre de la stratégie de plaidoyer en termes de mobilisation de ressources pour assurer la mise en œuvre effective du plan de réponse humanitaire 2023-2024.



Ce plan met en évidence les besoins exprimés par le Tchad en ce qui concerne la prise en charge de plus de 6 millions de personnes vulnérables qui nécessitent une aide humanitaire d'urgence pour un financement estimé à 920 millions de dollars.



L'équipe conjointe a organisé un briefing à l'attention des partenaires techniques et financiers bilatéraux et multilatéraux suivi d’une conférence de presse au Palais des Nations à Genève avec les médias internationaux.



Aussi, elle a eu des rencontres bilatérales fructueuses avec plusieurs partenaires au développement, notamment l'Allemagne, l'Italie, le Canada, la France, le Japon, les Emirats Arabes Unis et le Koweït.



La mission conjointe a mis en exergue la situation humanitaire difficile au Tchad (déplacements forcés de populations, insécurité alimentaire, urgences sanitaires, effets du changement climatique), tout en soulignant que ces défis s'inscrivent dans un contexte de forte résilience des populations, d’instabilité sous-régionale, en particulier la crise soudanaise et ses effets dévastateurs sur le Tchad qui traverse actuellement une phase de transition politique décisive pour son avenir.



A cette occasion, les partenaires au développement ont salué fortement l'initiative conjointe gouvernement-équipe humanitaire pays, gage d’une confiance renforcée et ont entendu le plaidoyer du Tchad pour la mobilisation des ressources à la hauteur des besoins exprimés afin de permettre au gouvernement de faire face aux besoins humanitaires de plus en plus croissants qui grèvent lourdement le budget de l’Etat.