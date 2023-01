Tchad : TECHNIDEV prime les 10 meilleurs élèves de l’espace d’apprentissage de Toukra

L’Institut des technologies innovantes pour le développement (TECHNIDEV), a organisé la cérémonie de remise de bulletins de notes du premier trimestre aux élèves de l’espace temporaire d’apprentissage de Toukra, le jeudi 26 janvier 2023, en présence des cadres de l’éducation, de parents d’élèves, ainsi que de partenaires au développement du secteur.



Suite à la montée des eaux de crues au Tchad, plus particulièrement à N’Djamena, dans le 9ème arrondissement, occasionnant le déplacement de plusieurs familles, le ministère de l’Education, appuyé par ses partenaires techniques et financiers (TECHNIDEV, UNICEF et UNESCO), a créé « L’espace temporaire d’apprentissage de Toukra », afin d’assurer et de garantir l’année académique aux enfants déplacés.



Cet espace a ouvert ses portes le 02 novembre 2022, avec un effectif global de 1881 élèves dont 987 filles, précise Latouvaïssou Vaïnao, directeur de l’enseignement fondamental du ministère de l’Éducation, représentant le ministre.



Selon les statistiques de Neuzilka Patience N’guieba, directeur de l’espace temporaire, 803 élèves ont été inscrits (373 garçons et 430 filles) dont 555 (308 garçons & 247 filles) ont composé. 393 (242 garçons et 154 filles) sont déclarés admis, soit 71,35%. 163 (66 garçons & 93 filles) sont ajourés. Les résultats sont encourageants, félicite le directeur.



Dans le cadre de ce projet, 26 salles de classes ont été créés, plus de 5000 enfants ont eu accès à l’éducation, plus de 60 enseignants mobilisés dans les trois sites du 9ème arrondissement (Toukra, N’gueli et Koundoul), notifie Joseph Dibotto, directeur administratif et financier de TECHNIDEV Academy, représentant du directeur général.



Le DAF a indiqué que « le TECHNIDEV réitère son engagement aux côtés du ministère en charge de l’éducation pour soutenir, appuyer, accompagner et mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière d’éducation ».



Enfin, le directeur de l’espace, plaide auprès du ministère de l’Education, afin d’encourager les enseignants pour le sacrifice consentis à l’apprentissage des sinistrés.